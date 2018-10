Si algún día a la reina Isabel se le ocurriese prescindir de los servicios de uno de sus ‘ojitos derechos’, el príncipe Harry no tendría problemas en encontrar trabajo sin dejar de representar a su país. Y es que las habilidades del nieto de la soberana en los momentos en los que tiene que sustituir a su regia abuela son tales, que no han pasado desapercibidas para algunos de los miembros de la clase política.

Según ha manifestado Tom Tugendhat, uno de los miembros del Comité Selecto de Asuntos Exteriores, Harry debería ser nombrado embajador en Estados Unidos con el fin de impulsar los intereses del Reino Unido, ya que ha demostrado ser perfectamente capaz de interactuar de manera eficaz con los norteamericanos.

El hijo del príncipe Carlos ha demostrado en numerosas ocasiones su don de gentes, su empatía y su capacidad para desenvolverse en cualquier entorno, características que ha heredado de su madre, Diana de Gales. De hecho, junto a la Reina, es uno de los miembros mejor valorados del clan Windsor, a pesar de que en sus años de juventud, sus tropelías acaparaban portadas día tras día. Ahora, el hecho de haberse casado con una mujer norteamericana y birracial le ha acercado aún más al Nuevo Continente, motivo por el que no resulta tan descabellado que Tugendhat pueda sugerir que desarrolle la carrera diplomática.

“Harry tiene una esposa norteamericana, ha servido junto a las Fuerzas Estadounidenses y sabe perfectamente cómo representar a su país porque lo ha hecho en infinidad de ocasiones”, ha dicho el político en una entrevista al tabloide The Sun. Sin embargo, el propio Tugendhat mantiene que es más que probable que el actual duque de Sussex prefiera quedarse al margen de la política. No obstante, si en algún momento cambia de idea, está claro que en el paro no se va quedar.