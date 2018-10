Queda menos de una semana para que la hija de menor de Sarah Ferguson le de el ‘sí, quiero’, al que ha sido su novio los últimos cinco años, Jack Brooksbank. Una boda que, si bien no tendrá el boato ni la atención mediática de la del príncipe Harry y Meghan Markle, para la Familia Real Británica será, sin duda, un acontecimiento muy especial.

Todavía se desconoce la lista completa de invitados que serán testigos del enlace el próximo viernes, pero sí que han trascendido algunos detalles que han sorprendido a más de uno. Según ha confirmado el cronista real Richard Fitzwilliams, la boda de Eugenia de York podría suponer el debut oficial de uno de los nuevos miembros del clan Windsor. No estamos hablando ni del novio ni de Meghan Markle. Se trata del príncipe Louis. El tercer hijo de los Cambridge vino al mundo apenas tres semanas antes del enlace de los duques de Sussex y ahora, seis meses después, podría reaparecer en público por primera vez desde su bautizo. La ocasión, sin duda, sería perfecta, aunque no cabe duda de que arrebataría un tanto el protagonismo a los novios.

En caso de que el pequeño asistiera a la celebración, no lo haría solo. Mientras que es más que probable que sus hermanos tengan un papel activo como damas de honor o pajes, el Príncipe estará bajo la supervisión de su niñera, la palentina María Teresa Turrión. La boda sería una ocasión única para ver al niño, ya que, de no ser así, habría que esperar a que sus padres distribuyan una nueva imagen de la familia las próximas navidades.

Si la presencia del príncipe Louis sería toda una sorpresa en el enlace, hay dos destacadas ausencias que amenazan con ‘ensombrecer’ el gran día de la hija menor del duque de York. Por un lado, varios medios han confirmado que la esposa del príncipe Carlos no estará presente en Windsor, algo que no ha hecho sino avivar los rumores de la mala relación entre el príncipe de Gales y la duquesa de York por un lado y los de la propia Fergie con Camilla por otro. Es un hecho que Carlos nunca le ha perdonado a su cuñada los escándalos en los que se vio implicada en el pasado y parece que es incapaz de hacer borrón y cuenta nueva. Tanto es así que aunque Fergie estuvo en la boda del príncipe Harry, no fue a la última fiesta de Frogmore House, ya que estaba organizada por el propio Carlos. Sin embargo, resulta cuanto menos inverosímil creer que el heredero de la Corona quiera vengarse de su cuñada impidiendo que su mujer vaya a la boda.

Lo que sí es más lógico es que Camilla no quiera ir porque la duquesa de York tenga aún presente el recuerdo de Diana de Gales y vaya a sentirse incómoda. No obstante, los motivos que se han aducido para justificar la ausencia de Camilla en un día tan especial distan mucho de las intrigas de la Corte. Según apunta la experta Victoria Arbiter, la duquesa de Cornualles tenía un compromiso ineludible antes de que se conociera la fecha de la boda y pese a que tanto el príncipe Andrés como la propia Sarah Ferguson han intentado que lo cambie, le ha sido imposible.

I know it seems odd that Camilla’s missing Eugenie’s wedding but it doesn’t indicate any malice or ill-feeling. Royals don’t like to disappoint. Given she’d already committed to attending a school event it’s duty first.

— Victoria Arbiter (@victoriaarbiter) October 7, 2018