Samatha Markle ha vuelto a superarse a sí misma. La hermana de la duquesa de Sussex nunca dejará de sorprendernos. Si hace apenas unos días aseguraba lamentar todo lo que había ocurrido con la exactriz, ahora, la primogénita de Thomas Markle ha tratado de ‘colarse’ en el Palacio de Kensington para ver a la esposa del príncipe Harry. Ni corta ni perezosa, la norteamericana intentó convencer al personal de seguridad del recinto para que la dejara entrar a ver a los Duques pero fue misión imposible.

Samantha Markle in front of Buckingham Palace!!! #Bansamanthamarklefromuk pic.twitter.com/8NEa4AUcS4

Ante la negativa, la hermana de Meghan, que estaba acompañada de su pareja, tuvo que conformarse con pasear por las inmediaciones del Palacio y tratar de vislumbrar lo que ocurría en su interior, a ver si, con suerte, acertaba a ver a Meghan. Samantha padece esclerosis múltiple, una enfermedad que ha provocado que vaya en silla de ruedas y que, según ha dicho ella en numerosas ocasiones, le impide viajar. Sin embargo, parece que ahora ha hecho un gran esfuerzo para poder trasladarse hasta Londres para visitar a Meghan.

Whoop whoop she’s on her way home yaaaayyy!! Mission unsuccessful!! girl bye 👋 #samanthamarkle pic.twitter.com/ZXLLiupvR8

