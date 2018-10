Estamos de acuerdo, Rania de Jordania es una auténtica maestra de la elegancia y el saber estar y sus hijas parecen estar siguiendo sus pasos. Sin embargo, nos hemos ‘aburrido’ de hablar siempre de lo mismo. Son guapas, estilosas, buenas estudiantes, tienen una preciosa sonrisa…. vale, parecen perfectas. Pero ahora acabamos de encontrar un tema mucho más interesante para comentar dentro de la familia de la monarca hachemí. Se llama Hussein bin al Abdullah y al margen de que desde hace más de una década es el heredero del reino, es un auténtico ‘sex symbol’. A sus 24 años, el hijo mayor del rey Abdalá es todo un fenómeno de Internet. Guapo, culto, preparado, solidario, deportista… lo tiene todo. Todo, menos novia. Al menos que se sepa, por ahora.

A diferencia de otras Casas Reales, en Jordania sí se permite que sus miembros tengan perfiles en redes sociales y el Príncipe es muy activo tanto en Twitter como en Instagram, donde da muestra de sus actividades familiares y oficiales. El joven ofrece algunos aspectos de su vida más privada, haciendo deporte, con amigos, cocinando como cualquiera de su edad.

Pese a que no se le conoce novia, a Hussein no le faltan candidatas. No en vano es uno de los solteros de oro del momento. Sin embargo, el joven prefiere dedicarse a su labor institucional y esperar a que llegue el momento adecuado y la persona correcta para ‘sentar la cabeza’, igual que hizo su padre. Desde luego, tiene en sus padres el mejor ejemplo.