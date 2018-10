Su destino está escrito -en la mayoría de los casos-, pero ellos aún no son conscientes. Los hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, los pequeños George y Charlotte apenas han cumplido sus primeros cinco años de vida y desde que llegaran al mundo el foco mediático está puesto sobre ellos. Pertenecer a una familia real provoca irremediablemente que no se pueda tener una infancia normal, por mucho que sus padres -unos más que otros- se empeñen en ello. Los hijos de los duques de Cambridge ya han empezado a prepararse para el papel que la Historia les tiene reservado y acabamos de descubrir cómo está siendo este entrenamiento. Ha sido Myke Meier, directora de la prestigiosa escuela de etiqueta y protocolo Beaumont en EEUU quien ha explicado cómo está siendo este proceso y lo llamativo es que no resulta tan formal como cabría esperar.

“Crecer en Palacio supone que la formación resulta mucho más natural”, ha dicho la especialista a un conocido medio británico. “Los dos príncipes ya saben cómo tienen que saludar y saben hacer reverencias”, confirma. Todo esto no se lo han enseñado los expertos en protocolo, que, como es lógico, ayudan en estas cuestiones, sino que la iniciativa parte directamente de sus padres, los duques de Cambridge. Aunque los niños cuentan con una niñera española, la palentina María Teresa Turrión, en quien han depositado toda su confianza y que procede de una de las instituciones más prestigiosas del Reino Unido, lo cierto es que la pareja prefiere ser ella quien instruya a los niños en cuestiones protocolarias.

A diferencia de lo que ocurre con la princesa de Asturias y su hermana, la infanta doña Sofía, los pequeños George y Charlotte, y pronto también su hermano Louis, están más expuestos al foco mediático. De hecho, a pesar de no tener agenda propia como sí tiene por ejemplo Elisabeth de Bélgica, sí que acompañan a sus padres a varios actos e incluso a viajes oficiales.

Los pequeños príncipes ya han demostrado en varias ocasiones que saben perfectamente cómo comportarse. En 2016, George ‘recibió’ al entonces presidente Obama en el Palacio de Kensington y pudimos ver cómo el niño le daba un apretón de manos, mientras que el pasado año su hermana sorprendió al hacer una divertida reverencia a las autoridades cuando la familia llegó a Varsovia para un viaje oficial a Polonia.