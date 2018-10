Se ha hecho esperar, pero por fin está de vuelta y a pleno rendimiento. Algo más de cinco meses ha tardo Kate Middleton en retomar su actividad oficial tras el nacimiento de su tercer hijo, Louis de Cambridge, el pasado 23 de abril. Todo un hito para la esposa del príncipe Guillermo, que en el caso de sus dos anteriores embarazos apenas se había tomado unas semanas de baja. Pero todo tiene un motivo. La llegada de Meghan Markle a la Familia Real ha permitido que los recién estrenados duques de Sussex asuman nuevos compromisos, lo que ha dado a Kate un pequeño descanso, hasta ahora.

La Duquesa ha retomado su agenda con una visita a la Escuela Forestal de Sayers Croft, situado en el parque de Paddington. Con un nuevo corte de pelo y look en tonos verdes y en clave ‘sporty’, Kate ha derrochado simpatía en su paseo por las instalaciones de la escuela. De hecho, los alumnos esperaban con anhelo su llegada y se han abalanzado sobre ella en cuanto han tenido ocasión.

Video: Kate is hugged by reception kids (ages 4&5) from St Augustine’s CoE Primary in Kilburn. So sweet! Kate asks them what their favourite thing about forest school. “Eating!” says one & Kate giggles. #kate #duchessofcambridge pic.twitter.com/icqAhZDYhj

