Así la es desconocida hija del ‘compiyogui’ de Letizia que hoy se casa

Se espera que la boda se celebre en la casa de su madre, en Puerta del Hierro Su futuro marido es Pablo Valdenebro, hijo del rejoneador Luis Valdenebro

Su nombre la precede, pero Silvia López-Madrid es mucho más que la hija del ‘compiyogui’ de la reina Letizia o la nieta de Juan Miguel Villar Mir. A sus 25 años, la joven no solo se ha convertido en una empresaria de éxito, sino que está a punto de contraer matrimonio con Pablo Valdenebro Montes, hijo del famoso rejoneador Luis Valdenebro. Una boda que promete ser uno de los acontecimientos sociales de la temporada.

Los invitados más esperados

Son muchos los nombres que se relacionan con las familias de López-Madrid y de su exmujer, Silvia Villar-Mir, pero si hay uno que realmente descata este es, sin duda, el de doña Letizia. A la Reina, que fue ‘compiyogui’ del padre de la novia, no se la espera en el enlace. La estricta política de intachable comportamiento que se han autoimpuesto los Reyes les impide relacionarse con López-Madrid desde que se viera salpicado por el escándalo de las tarjetas black.

Sin embargo, serán otros los que apoyen a la novia en un día tan importante, entre ellos, es muy probable que se encuentre Marta Ortega, a quien Silvia acompañó en la última Feria de Abril, algo que hasta ahora no ha trascendido.

Una mujer intrépida

A Silvia su espíritu emprendedor le viene de familia. No en vano, procede de una de las sagas más destacadas de nuestro país. Sus abuelos, tanto paterno como materno, han sido personajes de gran influencia en la sociedad española. Germán López y Pérez Castrillón, padre de su madre, fue el fundador de la filial española de ‘Volvo’, mientras que el materno es el artífice del imperio inmobiliario OHL. Silvia ha heredado esta pasión por los negocios de sus antepasados y realizó sus primeros pasos en el mundo empresarial en el mundo de las finanzas y la consultoría tras licenciarse en Administración y Dirección de Empresas en el madrileño Colegio Universitario de Estudios Financieros.

Sin embargo, de casta le viene al galgo, y en 2016, la joven decidió arriesgarlo todo para dedicarse a su verdadera pasión, el diseño de interiores. Una decisión muy meditada que la hija de López-Madrid tomó tras pasar un tiempo haciendo prácticas en Londres con la diseñadora Melissa Odabash.

Silvia renunció a la estabilidad y la tranquilidad que podría haberle aportado dedicarse al mundo de la banca para volcarse de lleno en su verdadera pasión. Y la apuesta le salió bien, porque es cierto que el que no arriesga no gana. La joven se ha desvinculado por completo de todo lo que tenga que ver con su familia y ha sido capaz de labrarse un futuro por su cuenta. A día de hoy, el resultado no puede ser mejor.

Una infancia entre algodones

La hija del ‘compiyogui’ de doña Letizia tuvo una infancia llena de privilegios. Silvia es la mayor de cuatro hermanos y disfrutó de sus primeros años de vida en una preciosa casa unifamiliar situada en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro. Una residencia que, a pesar de sus 25 años de edad, aún se ha resistido a abandonar. Lo hará a partir de hoy, cuando le dé el ‘sí, quiero’ a Pablo Valdenebro.

La pequeña Silvia estudió en el St. Anne’s School, uno de los centros de referencia de la élite de la época. De hecho, allí se han formado figuras de la talla de Olivia de Borbón, Ana Boyer y Tamara Falcó o Brianda Fitz-James.

Una boda blindada

Está previsto que el enlace se celebre en la casa que Silvia Villar -Mir posee en la urbanización de Puerta de Hierro. Aunque se desconoce con exactitud la hora y quienes asistirán, sí se sabe que se servirá un cóctel en el jardín y habrá una cena seguida de un baile hasta la madrugada.