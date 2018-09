El gesto que demuestra que Meghan es una royal con los pies en la tierra

Han pasado más de 100 días desde que se convirtiese en miembro de la Familia Real, pero parece que a Meghan Markle aún le cuesta acostumbrarse a ciertos protocolos y eso que tiene a su lado a los mejores maestros. La duquesa de Sussex protagonizó en Londres su primer acto en solitario, una visita a la exposición ‘Oceania’ en la Royal Academy de la ciudad del Támesis.

Vestida de negro, con un diseño de la que ya se perfila como una de sus firmas de cabecera, Givenchy, y un nuevo peinado, Meghan demostró a su llegada que, a pesar de ser un miembro de los Windsor, aún sigue siendo una ‘persona normal’. Aunque a la Duquesa le abrieron la puerta del coche como dicta el protocolo, Meghan, de manera inconsciente, o quizás no tanto, la cerró motu proprio. Un gesto que dice mucho de la exactriz, que aún mantiene actitudes propias de su vida anterior y que no ha pasado inadvertido. Al fin y al cabo, la hacen más humana y cercana.

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) September 25, 2018