La premonitoria amenaza de un marinero al príncipe Carlos

Un nuevo documental sobre la reina Isabel descubre una peculiar anécdota sobre la vida del Príncipe.

“Vuelve a hacer eso y nunca serás rey”. Esas fueron las palabras de un molesto marinero hacia el príncipe Carlos en el viaje inaugural del yate Britannia. Corría en mes de abril de 1954 y el hijo de la reina Isabel solo tenía 5 años. Como cualquier niño de su edad, el pequeño era muy travieso y no se le ocurrió mejor idea para matar el tiempo que despertar a uno de los marineros mientras dormía plácidamente que sacudiendo su hamaca.

El marinero se molestó por la broma del Príncipe, lo agarró por el cuello y le dijo: “Como se te ocurra hacer algo así otra vez no vivirás para ser rey”. Una anécdota que no ha trascendido hasta ahora y ha sido gracias al testimonio del ex miembro de la tripulación Ellis Norel, quien lo ha contado en el documental ‘Queen of the World’.

Pese a que la historia no debería ser más que una anécdota, lo cierto es que el hecho de que la reina Isabel no tenga intención de abdicar y que el príncipe Carlos se haya convertido en el heredero de más edad de Europa da que pensar en si sobre él ha caído una especie de ‘maldición’. ¿Se cumplirá la ‘amenaza’ del marinero y no vivirá para ser rey? La verdad es que la historia es cuanto menos cómica. Pobre Carlos.

El Britannia hizo su viaje inaugural desde el 14 al 22 de abril de 1954 con un recorrido desde Portsmouth a Valletta. A bordo del yate real iban la Reina, el duque de Edimburgo y los dos hijos mayores de la pareja, el príncipe Carlos y la princesa Ana. Años más tarde, sería ese mismo barco el que recibiera a los ya príncipes de Gales, Carlos y Diana en su luna de miel, aunque la Princesa confesaría después que ya entonces fue consciente de que su marido estaba realmente enamorado de Camilla Parker.