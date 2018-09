Nos quedamos con las ganas de verles en su rentrée escolar, pero la espera ha merecido la pena. Tras más de dos meses sin saber nada ellos, el príncipe George y su hermana Charlotte vuelven a escena y por todo lo alto. Ha sido este fin de semana en Norfolk, donde han acompañado a sus padres a la boda de una de las mejores amigas de Kate Middleton.

Exclusive in tomorrow’s #DailyMail and @MailOnline : Prince George and Princess Charlotte steal the show as pageboy and bridesmaid at Sophie Carter’s wedding. https://t.co/tGgC3vzvZr

Los pequeños se convirtieron en los auténticos protagonistas de la jornada durante la celebración del enlace de Sophie Carter y Robert Suggs, que se celebró en la iglesia de St Andrews en Letheringsett. Sophie es una de las amigas más íntimas de Kate Middleton, además de madrina de Charlotte.

Mientras que el hijo pequeño de los Duques, Louis, se quedó en casa, George y su hermana ejercieron de pajes. El primogénito de Kate y Guillermo iba vestido con un conjunto de blusa en color crema y pantalón corto azul cielo, mientras que su hermana llevaba un precioso vestido en tono marfil a juego y una original diadema de flores. Todas las prendas son de la firma española Amaia Kids, que ya han lucido en varias ocasiones.

Prince George and Princess Charlotte reprised their roles as pageboy and bridesmaid yesterday for the wedding of Duchess Kate’s close friend Sophie Carter. Childrenswear designer @Amaiakids dressed the bridal party and shared a look at the outfits. Spot the name tags! pic.twitter.com/Fy2pqcSmCN

