Vuelve a conquistarnos. Meghan Markle ha hecho suyo el lema de ‘arraglada pero informal’ y se ha atrevido a lanzar unas canastas en tacones. Si hace unos días Máxima de Holanda se bajaba de los salones al visitar unas instalaciones deportivas, la flamante duquesa de Sussex ha preferido dejarse los stilettos puestos y demostrar que el deporte no está reñido con un buen par de zapatos de tacón. Es cierto que no es lo más cómodo ni adecuado, pero la esposa de Harry parece dominar la técnica del ‘balonmano en las alturas’ a la perfección.

Watch: Meghan, Duchess of Sussex, taking part in a netball passing drill as Harry takes his place at the other side of the gym pic.twitter.com/XahQULF4Kx

— Simon Perry (@SPerryPeoplemag) September 24, 2018