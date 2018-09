No son buenos tiempos para Marta Luisa, pero ella no pierde la sonrisa. La hija de Harald y Sonia acaba de decir adiós a uno de los proyectos más importantes de su vida, el centro Astarte Education. Tras más de una década, Marta Luisa y su socia, Elisabeth Nordeng han anunciado el cierre de la escuela, cuyo objetivo era ayudar a las personas a conectar con su mundo interior.

Pese a que el centro se fundó en 2007, ya hace tres años Marta Luisa confirmó un cambio de nombre de ‘Astarte’ a ‘Soulspring’ y una renovación de las terapias y actividades que se impartían. La propia Princesa ofrecía clases dado que asegura que tiene un don, la hipersensibilidad.

Hace apenas un mes, el periódico noruego Dagens Næringsliv publicó que el centro había sufrido importantes pérdidas en los últimos años y que pese a los esfuerzos de las socias había resultado imposible reflotar el negocio, lo que ha llevado irremediablemente al cierre.

Por si esto no fuera suficiente, el digital Se og Hor asegura que la ex de Ari Behn ha puesto a la venta su residencia veraniega. Una propiedad muy especial situada en la isla de Hanko que la Princesa heredó de su abuelo el rey Olav V. Esto ha incrementado los rumores en torno a los problemas económicos de la hija de los Reyes, así como ha desencadenado las críticas desde el Parlamento, que considera del todo inapropiado que una propiedad de interés nacional pueda pasar a manos privadas. Sin embargo, Marta Luisa no recibe ayudas por parte del Estado para el mantenimiento de la residencia y este es uno de los motivos por los que necesita liquidez. Aunque el valor histórico de la residencia es incalculable , varios expertos apuntan que si la venta se llevase a cabo, la casa podría llegar a alcanzar un precio cercano a los 4 millones de euros.

A todo esto hay que añadir que Marta Luisa reside por el momento junto a sus hijas en una residencia en las afueras de Oslo sobre la que aún pesa una hipoteca de casi 3 millones.

Casa Real responde

Fuentes oficiales de la Casa Real Noruega aseguran que Marta Luisa es la única responsable de la situación de sus finanzas. La Princesa renunció a su estatus de Alteza Real y a diferencia de otros miembros de la familia, no está exenta de pagar impuestos. A pesar de que no ejerce de forma activa como ‘royal’, muchos la han criticado por beneficiarse de sus vínculos para sacar provecho en sus negocios. De hecho, hace apenas unos días anunció a través de su cuenta de Instagram que tenía nuevos proyectos en el tintero, como el lanzamiento de un libro.

Al margen de la devastadora situación, varios medios aseguran que los Reyes no tienen intención de dejar a la Princesa en la estacada y que en Palacio ya se está preparando un ‘plan secreto’ para restacarla de su difícil situación financiera. Un rumor que no ha podido confirmarse.

No todo está perdido

Pese al desolador panorama, no todo son malas noticias para Marta Luisa. Aunque la noruega va a abandonar uno de sus proyectos más especiales, ya está inmersa en nuevas iniciativas que le permitan reflotar su economía. La Princesa mantiene la sonrisa y sigue dedicada a una de sus grandes pasiones, la equitación. El pasado fin de semana retomó esta actividad pero fue duramente criticada por prestar su imagen para un tema un tema relacionado con apuestas deportivas. Aunque Marta Luisa no se pronunció al respecto, los responsables de la organización aseguraron que la imagen de la Princesa se empleó para promocionar la competición, no las apuestas en torno a ella.



Al margen de esto, Marta Luisa sigue ostentando el título de patrona de ocho fundaciones y participa de manera constante en actividades relacionadas con niños y jóvenes. Lo que se desconoce es si esta labor le reporta algún beneficio económico. Habrá que esperar a ver cuál es su próximo movimiento.