La gran sorpresa de Meghan Markle en su primer acto como protagonista

La esposa de Harry ha conseguido cambiar por completo la imagen de la Monarquía Británica

Lo ha vuelto a hacer. Meghan Markle ha sorprendido a todos en su primer acto oficial como protagonista. Ha sido en el Palacio de Kensignton, donde la duquesa de Sussex ha asistido a la presentación del libro de cocina ‘Together’, resultado de sus visitas a la Hubb Community Kitchen. La esposa del príncipe Harry ha llegado acompañada de su madre, Doria Ragland, que se deja ver en público por primera vez desde el enlace de los Duques el pasado mes de mayo.

If you wanted an image which best describes how Meghan, Duchess of Sussex is changing the face of the British Royal Family, I say this one does it …

Un nuevo protocolo

“Soy la madre de Meg”, ha dicho Doria con mucho cariño a quienes le preguntaban. Por primera vez un miembro de la familia política de la Reina participa de una manera tan activa en un acto oficial, algo que ni siquiera han hecho los Middleton. Está claro que Meghan marca su propio camino, de la misma manera que lo hizo antaño Diana de Gales.

"I'm Megs mum" said Doria Ragland as she introduced herself to the women behind the #grenfell cookbook

Las imágenes de las mujeres que gracias a la Duquesa han elaborado el libro de recetas hablan por sí mismas. Una comunidad de madres, hermanas y esposas de distintos orígenes unidas por el amor y las ganas de vivir que han puesto lo mejor de sí mismas en este proyecto. En su emotivo discurso de más de tres minutos, la esposa del príncipe Harry, visiblemente emocionada, no ha dejado lugar a dudas de lo que significa para ella este primer proyecto en solitario desde que es parte de la Familia Real: “Este libro es el resultado de un asombroso trabajo de amor. Me acababa de mudar a Londres y estas mujeres me acogieron de manera instantánea. A nivel personal, me siento muy orgullosa de vivir en una ciudad con tanta diversidad, solo hoy aquí hay doce países representados”, ha declarado la exactriz.

More of the speech The Duchess of Sussex about the #Grenfell cookbook. 'It's been a tremendous labour of love' she said.

Prince Harry looked on – proudly…

Para esta ocasión, Meghan ha estrenado un favorecedor abrigo en color zafiro de la firma Smythe cuyo precio es de 1195 dólares , que ha combinado con un top de Tuxe y una falda de corte lady en color negro diseñada por su amiga Misha Nonoo.

Desde hace varias semanas se sucedían los rumores que apuntaban a una posible mudanza de Doria a Londres, rumores que además iban unidos a la posibilidad de un próximo embarazo de la duquesa de Sussex. De hecho, en el mes de agosto varios medios publicaron que Meghan realizó un pequeño viaje en solitario a Los Ángeles y Canadá para visitar a sus antiguos compañeros de ‘Suits’ y para ayudar a su madre a ultimar los detalles de su traslado a la capital británica. Ahora, la aparición de Doria en un acto público confirma todas las sospechas. Es un hecho que está en la ciudad del Támesis, la gran pregunta es, ¿será una visita puntual o un traslado de facto?.