Meghan Markle, una duquesa entre fogones

‘Together’, o lo que es lo mismo, juntos. Meghan Markle se estrena en solitario con un proyecto solidario y con aires multiculturales y gastronómicos. La esposa del príncipe Harry es la madrina de un libro de recetas –con presentación en vídeo incluida– fruto de la colaboración de un grupo de mujeres que se vieron afectadas por los incendios de la Torre Grenfell en junio de 2017. Mujeres valientes y luchadoras que, unidas por la tragedia, formaron una comunidad que se dedicó a ayudar a través de la comida a los más necesitados.

The Duchess of Sussex is supporting a new charity cookbook, ‘Together: Our Community Cookbook’, which celebrates the power of cooking to bring communities together. #CookTogether pic.twitter.com/XEclxgQjR4

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 17, 2018