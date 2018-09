¿Por qué doña Letizia es diferente del resto de consortes europeas?

Analizamos las claves del comportamiento de la consorte española

Letizia, Mary, Máxima, Matilde y Mette Marit. Cinco mujeres que aun teniendo un papel similar no pueden ser más diferentes. Cinco consortes en la que todavía es una Europa de reyes varones, conscientes de que la generación venidera estará en manos de sus hijas, entre las que se incluye Leonor de Borbón. La actual Reina de España cumple 46 años en uno de sus momentos más complicados, motivado por el ‘rifirrafe’ con su suegra y el actual desprestigio de la Corona, pero la situación vital de doña Letizia es otra historia.

La esposa de Felipe VI constituye una ‘rara avis’ si se la compara con sus homólogas europeas. Bien es cierto que algunas de ellas aún no han alcanzado el estatus de reinas, pero su condición de esposas de heredero y su edad nos permite incluirlas en la comparativa. Todas ellas mujeres plebeyas -a excepción de Matilde de los Belgas- y profesionales, con los pies en la tierra y capaces de aportar una nueva y renovada perspectiva a la Monarquía.

Aunque doña Letizia no lo tuvo fácil al principio, ella misma se lo ha complicado con su actitud un tanto fría y a veces distante, fruto, probablemente de su obsesión por la profesionalidad y la perfección. Nada tiene que ver el carácter de la asturiana con la naturalidad y espontaneidad de Máxima de Holanda, que ha sabido ganarse el cariño del pueblo y derrocha simpatía en cada una de sus apariciones. Pese a que a la argentina le acompañaba un pasado un tanto comprometedor -su padre formó parte del gobierno de Videla-, esto no fue un obstáculo para convertirse en princesa de Orange primero y reina de Holanda después. La diferencia entre Máxima y doña Letizia, o con Mette Marit de Noruega -que también fue muy criticada al principio por protagonizar varios escándalos sexuales o tener un hijo sola- es que ninguna de ellas ocultó, voluntaria o involuntariamente, partes de su pasado. En el caso de la consorte española, no fue hasta varios años después del ‘enlace del siglo’ que se conocieron algunos detalles un tanto escabrosos de la vida de la actual reina, y no fue por iniciativa propia de ella, sino gracias a un libro publicado por su primo.

Si hay una royal con quien más se ha comparado a la esposa de Felipe VI esta es, sin duda, Mary de Dinamarca y eso que son muy pocas las ocasiones en las que se las ha visto juntas. Cuentan los mentideros que entre ellas hay una fuerte rivalidad, un hecho que nunca se ha confirmado, aunque lo que es cierto es que Letizia hizo su gran debut ante la realeza europea precisamente en la boda de Mary y con sus impresionantes looks de Caprile casi le roba el protagonismo a la propia novia. Sin embargo, mientras que la australiana se ha sabido ganar el cariño de su familia política y aboga por la naturalidad en su forma de vestir, doña Letizia peca de artificiosidad.

Aunque Matilde de los Belgas ocupe el mismo lugar que la esposa de Felipe VI, entre ella y la asturiana hay un abismo. Dos mujeres opuestas, con educaciones diferentes y maneras de ver la vida que nada tienen que ver. No obstante, los contrarios se complementan y la relación entre ambas es más que cordial. Letizia tiene en Matilde una aliada, algo que pudo apreciarse la última vez que coincidieron el pasado mes de junio en Bruselas. Las esposa del rey Felipe de los Belgas no lo ha tenido tan complicado como la consorte española. Es cierto que la proclamación de su marido fue casi más discreta que la del propio Felipe VI, pero en otras cuestiones, Matilde le lleva la delantera a doña Letizia. A excepción de Estelle de Suecia, la princesa Elisabeth es el paradigma europeo de cómo debería introducirse a una futura reina en la vida oficial. La labor de Matilde con su hija es más impecable y podría convertirse en modelo a seguir para doña Leonor.