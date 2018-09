El espectacular hurto se produjo el pasado mes de julio.

Ha pasado poco más de un mes y las investigaciones policiales comienzan a dar sus frutos. El pasado 31 de julio, la Casa de Bernadotte se llevaba uno de los mayores disgustos de los últimos tiempos. Una parte del tesoro funerario de los reyes Carlos IX y Cristina fue sustraído de la catedral de Strängnäs, en la provincia de Södermanland. Dos coronas de oro y un cetro de alto valor histórico y económico. Varios testigos presenciales del robo vieron huir del lugar de los hechos a dos personas. Primero a pie y luego en lancha, ya que en la zona en transporte por este medio relativamente fácil.

Aunque las pesquisas policiales aún no han finalizado, varios medios suecos confirman que ya hay un detenido en relación al hurto. De momento las joyas no se han recuperado y todo apunta a que la intención de los ladrones era o bien fundir el oro para venderlo en lingotes o intentar subastar las piezas en el mercado negro. La detención del sospechoso se produjo durante la tarde del miércoles y no será hasta el sábado cuando el juez decida si permanece o no en prisión. La gran pregunta ahora es…¿volveremos a ver alguna vez las joyas? Los expertos apuntan a que no.

Un robo de película

El hurto del tesoro funerario parece digno del argumento de una película de acción. Tal como explicaban varios testigos al periódico Aftonbladet, los ladrones -dos según se ha podido confirmar- entraron en la catedral encapuchados y a plena luz del día. Sin inmutarse siquiera, cogieron las piezas que estaban en expositores abiertos para que los visitantes pudieran admirarlas antes de salir corriendo hacia el exterior, donde le esperaba un cómplice a bordo de una lancha presta para iniciar la huida.