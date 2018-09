Esta vez sí: Leonor y Sofía siguen la pauta europea y no posan en su primer día de colegio

La mayoría de Casas Reales prefieren mantener la privacidad de los niños en sus días escolares

Que Leonor y Sofía son más ‘invisibles’ que el resto de sus coétaneos es un hecho, pero en el caso de la vuelta al cole, don Felipe y doña Letizia no siguen una pauta tan diferente del resto de Monarquías. Para la mayoría reyes y príncipes, la rentrée escolar es un acto que pertenece a la intimidad de sus hijos y como tal debe ser tratado. Solo en casos puntuales, como es un cambio de colegio o el primer día de la vida escolar, se hace necesaria la presencia de los medios de manera oficial. Otra cosa muy diferente es que se sepa cuándo y dónde se va a producir esta imagen y los reporteros gráficos la busquen motu proprio, de la misma manera que ocurre en España.

La princesa de Asturias y la infanta Sofía han empezado hoy las clases y como suele ser habitual han llegado al colegio en compañía de sus padres, que, muy sonrientes, han saludado a los medios que desde primera hora de la mañana esperaban a las puertas del centro educativo. Leonor y Sofía son las últimas de su generación en volver a clase, justo después de que la semana pasada lo hicieran los príncipes George y Charlotte de Cambridge. En Europa, los colegios empiezan a mitad de agosto, momento en que además las Casas Reales retoman su agenda oficial.

La mayor parte de las Monarquías Europeas opta por una política de discreción en lo que respecta al primer día de clase de los más pequeños. Bien es cierto que cuando inician una nueva etapa se suele invitar a los medios o distribuir imágenes oficiales, pero después se prefiere no documentar de manera gráfica cada inicio de curso. Este año no ha sido diferente. No ha habido imágenes de los hijos de Haakon y Mette Marit, ni de los pequeños príncipes daneses o las hijas de Máxima y Guillermo, que siempre han sido muy estrictos en lo que respecta a las cuestiones académicas de las princesas. Tampoco los duques de Cambridge nos han hecho partícipes de la rentrée de George y Charlotte, en palabras del Palacio de Kenssignton “porque se trata de acto que pertenece a la vida privada de la familia”.

Quienes han sido más abiertos en este tema son los belgas. Felipe y Mathilde no han faltado a su cita con las aulas y se han dejado fotografiar a la entrada del colegio de sus hijos. Igualmente, la Casa Real Belga ha distribuido imágenes de la familia despidiendo a la primogénita, Elisabeth, que este año comienza sus estudios en Gales y aunque no se espera material gráfico de esta aventura, sí ha habido total transparencia al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Leaving for @UWCAtlantic college! #backtoschool2018 ! Una publicación compartida de Belgian Royal Palace (@belgianroyalpalace) el 27 Ago, 2018 a las 11:48 PDT

Los más mediáticos han sido los suecos. La pequeña Estelle no solo ha posado con sus padres a la entrada del colegio, sino también dentro de las aulas, como antaño hiciera el propio don Felipe. En temas de comunicación, los Bernadotte son unos auténticos maestros y hacen partícipes al mundo prácticamente de cada movimiento de los miembros de la Casa. Bien es cierto que la mayoría de royals expone de manera más o menos regular a sus miembros más pequeños, lo que no hace tan necesario que se les vea en su primer día de cole, aunque siempre es agradable una imagen tan cotidiana como la de unos padres llevando a sus hijos a clase. Parece que por el momento habrá que esperar al próximo año a ver si cambia la tendencia.