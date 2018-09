La discreta vuelta al cole de los príncipes George y Charlotte

Este año la rentrée de los pequeños ha estado alejada de los flashes

Vuelta al cole para los hijos de los duques de Cambridge, al menos para los dos mayores. Los príncipes George y Charlotte ya han empezado el nuevo curso, pero esta vez no habrá imágenes de los pequeños a la entrada de sus centros escolares. Así lo ha podido confirmar este digital en conversación con el departamento de comunicación del Palacio de Kensington. No solo no ha estado prevista la presencia de fotógrafos en el primer día de colegio de los niños, sino que tampoco se distribuirá material gráfico, como ocurrió en otros años.

Ha sido el príncipe William y su esposa quienes han tomado la decisión de mantener la privacidad en torno a la escolaridad de sus hijos, aunque la información sobre los centros en los que estudian es de dominio público. De hecho, en años anteriores sí que se distribuyeron imágenes en el primer día de colegio de los pequeños e incluso se permitió la presencia de gráficos que acompañaron al príncipe George cuando inició una nueva etapa en el prestigioso centro privado Thomas Battersea de la ciudad del Támesis.

Mientras que la pequeña Charlotte regresó a las aulas de la Willcocks Nursery ayer, el primogénito de los Duques ha vuelto al cole hoy. Aunque no se ha podido confirmar, en principio, y siempre que sus compromisos se lo permitan, el príncipe William y Kate Middleton acompañarán al pequeño al colegio – igual que a Charlotte-, pero cambiarán de ruta de manera frecuente por motivos de seguridad. No hay que olvidar que el niño se encuentra en el punto de mira de algunas organizaciones terroristas y esto ha provocado que aumenten las medidas de control en la escuela para evitar riesgos.

Pese a que muchos estaban deseando ver a los niños en su vuelta a las aulas, lo cierto es que no habrá que esperar mucho para la próxima aparición pública de los pequeños. De hecho, en poco más de un mes, los hijos de los Duques volverán a ser los protagonistas de un enlace, ya que ejercerán de pajes en la boda de la prima del príncipe Guillermo, Eugenia de York, que se casará en el Castillo de Windsor con Jack Brooksbank el 12 de octubre.