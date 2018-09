Harry y Meghan revelan cuáles son algunas de sus historias animadas predilectas.

“Tengo una pregunta para vosotros: ¿Cuál es vuestra película preferida de Disney?” Dicen que los niños no tienen filtro y no dudan en preguntar lo que se les pasa por la cabeza. Esto fue lo que ocurrió durante la entrega de los Premios WellChild, cuando una de las ganadoras, Chloe Henderson, quiso saber cuáles eran los gustos cinematográficos de los duques de Sussex. Sorprendentemente, al príncipe Harry y a Meghan Markle no les gustan las mismas películas, aunque los dos son fans de Disney.

El hijo de Diana de Gales tiene especial predilección por “El rey León”- curiosamente también la película preferida del príncipe George, tal como confirmó su padre, el duque de Cambridge– mientras que su esposa es más clásica y prefiere “La sirenita”. Aunque ambos son de la generación de los ochenta, siguen siendo unos grandes admiradores de la factoría de Mickey Mouse, de hecho, a Harry le encanta “Zootopia” y “Moana”.

Los duques de Sussex ya han retomado plenamente su actividad oficial tras el descanso estival y se encuentran muy volcados en causas sociales, especialmente vinculadas con la infancia, la juventud y los deportes. La pareja presidió en Londres la entrega de los Premios WellChild, un acto al que Harry lleva asistiendo desde 2007 y en el que Meghan ha participado por primera vez este año. Los WellChild tienen por objetivo poner de relieve la valentía demostrada por jóvenes enfermos del Reino Unido. Durante el el acto, Harry y Meghan han vuelto a hacer gala de su empatía y su solidaridad y han podido conocer de primera mano las historias de muchos de los niños niños como Matilda, que sufre de espina bífida y parálisis en la parte inferior de su cuerpo, pero ello no le impide soñar con convertirse en enfermera, o McKenzie, a quien un virus dejó paralizado y ha tenido que aprender de nuevo a moverse, a comer y a hablar.