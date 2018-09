Los niños tendrán que esperar pero…hay un nuevo miembro en la familia de Harry y Meghan

Descubrimos al nuevo integrante del 'team Sussex'

Cuando Meghan Markle se comprometió con el príncipe Harry, su vida dio un giro de 180 grados que implicó muchas renuncias. Una de ellas fue abandonar su carrera y su hogar en Toronto e iniciar una nueva vida en Londres. En el continente americano se quedaban sus amigos, sus compañeros de trabajo, su madre y sus mascotas, Guy y Bogart que habían sido su mejor compañía en los momentos difíciles. Meghan se trasladó al Reino Unido y Guy fue con ella, pero Bogart era demasiado mayor para el viaje.

Pese al duro golpe que supuso para la exactriz tener que dejar a Bogart atrás, era consciente de que se quedaba en buenas manos. Además, según han confirmado varios medios británicos, los Duques acaban de empezar a formar su propia ‘familia perruna’, siguiendo con la tradición iniciada por la reina Isabel, que es bien conocida por sus corgis. Meghan y Harry han adoptado un cachorro de labrador color negro -la misma raza de Bogart- para que haga compañía a Guy.

Aunque no hay información oficial al respecto, parece que el nuevo miembro de la familia Sussex se está adaptando muy bien y ha recibido el nombre de ‘Oz’. Un nombre que podría tener mucho que ver con su próxima visita a Australia y Nueva Zelanda, prevista para el mes de octubre y en la que coincidirán con Federico de Dinamarca y Mary Donaldson, además de con David Berckham.

A la espera de que la pareja anuncie en un futuro no muy lejano el embarazo de la Duquesa, la incorporación de ‘Oz’ a la familia es un gran paso para ellos, ya que, en cierta manera, supone un vínculo más entre ellos. El labrador no será la única mascota en Kensington, sino que tendrá que compartir protagonismo no solo con Guy sino también con Lupo, el pequeño cócker de los Cambridge.