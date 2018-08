Sin Harry y como una estrella: Meghan Markle vuela a Canadá entre fuertes medidas de seguridad para reunirse con su madre

La duquesa de Sussex tiene previsto ayudar a Doria con el traslado a Londres Mientras tanto, su padre sigue dando titulares desde México Suenan con fuerza los rumores de embarazo

Meghan vuelve a casa. Según informan medios británicos, la duquesa de Sussex ha viajado a Toronto, donde tiene previsto pasar unos días junto a sus excompañeros de la serie ‘Suits’ antes de ayudar a su madre con el traslado a Londres. Ha sido el tabloide ‘The Mirror’ el que ha confirmado que la esposa del príncipe Harry cogió un vuelo en Londres de la compañía Air Canada y que se solicitó a los miembros de la tripulación que protegieran la privacidad de la nueva integrante del clan Windsor. Según mantiene la publicación, la aerolínea recibió instrucciones estrictas por parte del Palacio de Kensington para que nadie se acercase a la Duquesa de manera que se evitasen situaciones de riesgo y se evitase cualquier tipo de documento gráfico o filtración. Una información que por ahora ni confirman ni desmientes fuentes de la Casa Real Británica.

Este ha sido el primer viaje en solitario de la exactriz desde que contrajese matrimonio con el hijo de Diana de Gales el pasado mes de mayo. Aunque desde antes de que se hiciera público su noviazgo ya pareja ya era inseparable, lo cierto es que Harry sí que ha disfrutado de alguna escapada en solitario, por ejemplo, cuando hace apenas unas semanas se trasladó a Lesotho. Ahora le ha tocado el turno a Meghan. Sin embargo, este viaje no tiene un fin meramente recreativo. La Duquesa no solo va a disfrutar de unos días de relax con sus compañeros, sino que además tiene previsto ayudar a su madre a organizar su traslado a Londres que, aunque no se ha confirmado de facto, ya se da por hecho. Una mudanza que ha disparado los rumores de embarazo de la esposa de Harry. De hecho, lo lógico sería que Doria estuviera lo más cerca posible de Meghan en cuanto ella se plantease ampliar la familia, algo que no debería demorar demasiado.

La escapada de la Duquesa llega en un momento complicado para Meghan. En las últimas semanas, el padre de la actriz ha vuelto a acaparar titulares por su relación con la joven y su ausencia en la boda. Aunque en la actualidad Thomas Markle vive en México y aún alberga la esperanza de reconciliarse con su hija, lo cierto es que sus recientes acciones lo único que hacen es alejarle cada vez más de los Duques. Pese a todo, el último capítulo de esta historia aún está por escribir.