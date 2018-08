Vampiros, robots, reptiles….Las teorías más disparatadas sobre la Familia Real

Es una realidad que a los miembros de cualquier familia real les rodea un halo de misterio y fantasía que da lugar a una serie de rumores que muchas veces es difícil desmentir. Rumores que con el paso del tiempo pueden acabar convirtiéndose en leyendas que se transmiten de generación en generación y que, una vez llegados a este punto, acaban formando parte del imaginario colectivo. Por ejemplo, que la reina Isabel I muriera virgen es algo que muchos han dado por sentado, mientras que otros creen que el hecho de que nunca tuviera hijos ni se casara hace pensar en que en realidad no fuera tan mujer como cabría esperar.

Pero si los siglos pasados están llenos de leyendas, también las décadas más recientes se prestan a ello. Cuanto más hermetismo hay en torno a una monarquía, más rumores se ciernen sobre y aunque la británica no es precisamente la Corona que menos información da sobre sus miembros sí es quizás una de las más regias de las que quedan en Europa. Desde el presuntamente orquestado accidente para acabar con Lady Di hasta la idea de que la reina Isabel es en realidad una ‘víbora’. Teorías conspiratorias, rumores, disparates y fantasías… la imaginación no tiene límites. ¿Descubrimos algunos?

Una reina reptiliana y caníbal

Que la reina Isabel tenga ‘superpoderes’ es algo que nadie parece poner en duda a estas alturas. Su extraordinaria fortaleza y vitalidad a los 92 años son más que admirables pero, al fin y al cabo, de casta le viene al galgo y no puede obviarse que su madre vivió 102 años. En cualquier caso, de ahí a pensar que sea una extraterrestre y se alimente de carne humana va un trecho. Pues bien, hay quien considera que la soberana más soberana del mundo tiene origen reptiliano y eso le hace poseer esa genética tan privilegiada. De momento nadie le ha visto la lengua viperina, mucho menos con esa suave voz con la que habla, pero… ¿quién sabe si en las distancias cortas la pequeña Lilibeth es veneno puro…? Lo del canibalismo procede de un antiguo rumor que aseguraba que antes, cuando ella estaba cerca los niños desaparecían porque se los comía para mantenerse fuerte y joven, pero ahora parece que sus bisnietos la adoran. ¿Se habrá ablandado con los años cuando antes solo quería tener cerca a sus perros?

Carlos de Gales, príncipe vampiro

Que el hijo de la Reina es el heredero más viejo de Europa y quizás del mundo es una realidad, pero de ahí a considerar que sea un vampiro, va un trecho. Pues bien, cuenta la leyenda -urbana-, que el ex de Diana de Gales guarda una conexión oculta con Vlad el Empalador. Una conexión que se basa en lo poco que le gusta al hijo de la Reina el sol y su afición al vino tinto. Al parecer, el príncipe Carlos padece porfiria, una enfermedad que hace que la piel sea especialmente sensible a la luz solar a causa de una deficiencia de hierro.

Un bebé perdido, una madre de alquiler y otras crisis matrimoniales

Los duques de Cambridge han estado en muchas ocasiones en el punto de mira. Varios medios aseguran que el primer embarazo de Kate Middleton fue múltiple, de manera que el pequeño George habría tenido un gemelo. Sin embargo, durante el parto algo no salió bien y el niño murió. Curiosamente, fue en este embarazo cuando la enfermera Jacintha Saldanha, apareció muerta unas horas después de ser víctima de una broma telefónica en la que se demostró que no era tan difícil obtener información privilegiada sobre la real paciente.

Por si esto no fuera suficiente, algunos de los rumores que se ciernen sobre el príncipe Guillermo y su esposa apuntan a que Kate Middleton nunca ha estado embarazada sino que ha recurrido a vientres de alquiler para no estropear su figura y que incluso la decisión de tener más hijos después del nacimiento del príncipe George se ha debido a una profunda crisis en su matrimonio.

El falso ‘derrière’ de Pippa

Si hay algo que consiguió eclipsar a Kate Middleton el día de su enlace con el príncipe Guillermo eso fue, sin duda, la impresionante retaguardia de su hermana Pippa. Desde el momento en que la ‘cuñadísima’ se plantó ante la entrada de la Abadía de Westminster las redes se llenaron de mensajes sobre su espectacular figura y su conseguido derrière. Bromas aparte, todavía hay quien se cuestiona si la hoy señora de James Matthews llevaba algún tipo de accesorio para resaltar su trasero o si bien fue todo fruto del deporte y una genética privilegiada.

El hijo secreto de Diana

Diana de Gales no podía librarse de estar en la lista. Según apuntan algunas teorías, antes de su boda con Carlos, la Reina ‘obligó’ a la joven a someterse a varios tratamientos para comprobar que podía garantizar la sucesión a la Corona. De esos tratamientos, uno de sus óvulos fue fertilizado con éxito y el médico al parecer robó el embrión y se lo implantó a sus esposa, de manera que hay por el mundo un príncipe o princesita perdida.

Meghan Markle es un robot

Hace algunos meses, se hizo viral un vídeo en el que el príncipe Harry aparecía junto a su novia entre el público del popular programa ‘Britain’s Got Talent’. Sin embargo, ni el nieto de la Reina ni la actriz estuvieron nunca en el plató. En realidad se trató de un actor y de la nueva figura de cera de la futura duquesa de Sussex. No obstante, los gifs que inundaron la red hicieron correr la idea de que Meghan era, en el fondo, una especie de robot.

WHY IS MEGHAN MARKLE LOOKING LIKE A ROBOT?!

Someone tell me this is not real 😭🙀🤯😰WTF I’m actually scared… full chills, what on EARTH IS THIS pic.twitter.com/OXuf3WNTGL

— Kendall Rae💫 (@KendallRaeOnYT) June 11, 2018