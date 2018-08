Descubrimos el motivo por el que Isabel II quiere más a Meghan Markle

Ya sabemos por qué la abuela de Harry tiene tanto aprecio a la duquesa de Sussex

Quedan pocos días para que Meghan Markle celebre su primer cumpleaños como miembro de la Familia Real y esta vez será un tanto diferente que el año pasado. En esta ocasión no habrá escapada secreta a Botsuana, al menos en la fecha exacta de su aniversario, ya que los recién estrenados duques de Sussex tienen un compromiso ineludible al que deben asistir. Harry y Meghan pasarán el próximo día 4 en Surrey, en la boda de uno de los mejores amigos del Príncipe, Charlie Van Straubenzee, a la que también asistirán los duques de Cambridge.

Pero el día 4 de agosto no solo tiene un significado especial para Harry y Meghan. También lo tiene para la reina Isabel. Y es que precisamente esa fecha coincide con el cumpleaños de Elizabeth Bowes-Lyon, la reina madre, a quien la abuela del príncipe Harry adoraba. Un detalle que hasta ahora ha pasado inadvertido y que podría tener mucho que ver con el especial cariño que la monarca muestra con la actual duquesa de Sussex.

Un trato especial

Resulta muy llamativo que pese a que Meghan ha sido la última en incorporarse a la familia, la Reina desde el principio ha mostrado mucha afinidad con ella e incluso podría decirse que le ha ofrecido un trato preferencial. La norteamericana ha sido la única ‘novia’ que ha pasado las navidades con los Windsor sin haber estado casada, ha compartido con Isabel II noche en el Royal Train, algo que Kate Middleton no ha hecho aún -al menos de manera oficial- y ha tardado menos de un mes en participar en un acto oficial con la monarca.

Pese a que en un principio no había motivos aparentes que justificases este comportamiento por parte de Isabel II, ahora puede entenderse que la monarca vea en Meghan muchos rasgos que veía en su propia madre. Elizabeth Bowes-Lyon fue durante toda su vida uno de los miembros mejor valorados de los Windsor y supo asumir a la perfección un papel para el que en origen no estaba destinada. Ahora Meghan parece haberse ganado el cariño de los británicos en un tiempo récord y tiene todas las papeletas de convertirse en una de las favoritas y no solo de la Reina.