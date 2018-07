Doña Sofía al fin se deja ver en Palma tras confirmarse la ausencia de don Juan Carlos

Vacaciones junto a su hermana Irene. La primera vez que la Emérita demora tanto su llegada a Mallorca.

Por fin la hemos podido ver. Aunque llegó a mediados de la semana pasada junto a su hermana, la princesa Irene, doña Sofía no se ha dejado ver hasta ahora. Ha sido a la salida del del Puerto de Palma de Mallorca, donde estos días se celebra la regata en la que participa su hijo a bordo del Aifos.

Con el semblante serio y sola, la Emérita abandonaba el Náutico a última hora de la tarde. Minutos después, y en otro vehículo conducido por ella misma, se marchaba su hija mayor, la infanta doña Elena, quien durante el día ha disfrutado de una jornada de vela en compañía de su hija, Victoria.Se desconoce si la esposa de don Juan Carlos y doña Elena se han dirigido al complejo de Marivent o si, por el contrario se han trasladado a casa de la infanta doña Pilar quien hoy cumplía 82 años y ya se encuentra en la isla. No sería de extrañar que la Emérita hubiera pasado la velada en compañía de su cuñada si se tiene en cuenta que precisamente el día en que se conoció la sentencia de Iñaki Urdangarin, doña Sofía, en lugar de estar con su hija, almorzó en casa de la hermana de don Juan Carlos.

Este está siendo un verano peculiar para la Familia Real, especialmente para la madre de don Felipe. Es la primera vez que doña Sofía demora tanto su llegada a Mallorca que, desde siempre ha sido uno de sus lugares preferidos de España. Además, la Emérita no está manteniendo sus tradiciones, apenas se ha dejado ver por la isla y no ha podido disfrutar de la compañía de sus nietos Urdangarin, que este año no pisarán Mallorca.