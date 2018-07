Harry y Meghan vs Carlos y Diana: Veinte años de diferencia y una misma imagen

Besos con sabor a triunfo que recuerdan tiempos pasados. La imagen del príncipe Harry besando a su esposa después de que su equipo resultara ganador en el torneo de polo en el que participaba trajo inevitablemente a la memoria las numerosas veces en las que la princesa Diana hizo lo mismo con su padre. Una imagen de un pasado aparentemente feliz en el que nada hacía pensar en el fatal desenlace que acontecería unos años después.

Diana de Gales acompañó muchas veces al hijo de la reina Isabel a sus torneos de polo, al igual que ahora ha hecho Meghan o hace Kate Middleton. Sin embargo, la duquesa de Cambridge nunca ha seguido la estela de la fallecida Princesa. Jamás se ha visto a la mujer de William besándole en los labios, más allá del día de su boda. No porque exista un protocolo al respecto, aunque es cierto que a la reina Isabel no le gustan las demostraciones públicas de afecto. Pese a todo, y dado que Harry y Meghan se encuentran en sus primeros meses de matrimonio, se han dejado llevar por la pasión y no pueden evitar las muestras de cariño en la mayoría de los actos en los que participan.

Con este gesto, unido a su apoyo a determinadas causas, Harry se acerca aún más a la figura de su madre. Una figura inolvidable e irremplazable que sin embargo, muchos han visto en Meghan una posible sucesora por su naturalidad y espontaneidad. Todo sea que esta imagen en el polo no resulte premonitoria y el final de los duques de Sussex se torne tan dramático como el de los príncipes de Gales.