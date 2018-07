Los duques de Sussex cruzarán el charco el próximo año. Aún no es oficial pero fuentes cercanas a los Windsor apuntan a que el príncipe Harry y Meghan Markle están preparando un viaje a tierras estadounidenses para la primavera de 2019. Un periplo que llevará a la pareja a visitar las ciudades de Nueva York, Washington y California y que supondrá el regreso de la exactriz a su tierra natal desde que contrajera matrimonio con el nieto de la reina Isabel.

Según apuntan medios británicos, el objetivo de este viaje es fortalecer los lazos entre ambas naciones y ofrecer una imagen de cordialidad y afecto entre Estados Unidos y Reino Unido. Aunque es muy pronto para adelantar acontecimientos, esta visita podría incluir un encuentro con el actual presidente, Donald Trump, que no fue posible en su visita a Reino Unido y que no sería muy cómodo para Meghan, quien en el pasado criticó ferozmente al mandatario. Además, también podrían producirse situaciones no muy agradables para la duquesa de Sussex en relación con su problemática familia, en especial su hermanastra Samantha, que día tras día protagoniza titulares con escandalosas declaraciones.

Todavía es muy pronto para aventurar detalles sobre el viaje, pero es muy probable que la pareja aproveche para visitar Chicago, donde se encuentra la sede de la Fundación Obama, San Francisco y también Canadá, ciudad con la que Meghan guarda fuertes vínculos.

Por ahora, a los Duques les espera su primer desplazamiento a las Antípodas el próximo mes de Octubre, con motivo de los Invictus Games, que además aprovecharán para hacer una gira por algunos de los países de la Commonwealth.

Rodeada por la polémica

Los primeros meses de Meghan como duquesa están siendo una mezcla de amargura y felicidad. Aunque está haciendo un excelente papel y ganándose el apoyo de los británicos, día tras día se encuentra titulares relacionados con su familia. El último ataque de su padre y su hermanastra. Una fuente cercana a Thomas asegura que su operación de corazón fue un montaje para evitar acudir a la boda de su hija y varios medios mantienen que el extécnico tiene serios problemas de alcoholismo.