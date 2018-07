Meghan Markle no levanta cabeza. A pesar de que la recién estrenada duquesa de Sussex ha sabido ganarse los corazones no solo de los Windsor sino también del pueblo británico, parece que el pasado no le da tregua. La ausencia de su padre el día de su enlace no estuvo exenta de polémica y aunque hasta el Palacio de Kensington emitió un comunicado en relación a ello, la situación sigue generando titulares.

Su hermanastra Samantha no ha parado de reclamar la atención de los medios. Hace unos días aseguró que Harry debería haberse casado con Cressida Bonas, y ahora la norteamericana ha puesto una pesada losa sobre los hombros de la royal. Samantha culpa a Meghan de la situación en la que se encuentra su padre y sostiene que si le pasa algo, ella será la única responsable.

Pese a que en un primer momento parecía que entre Thomas y su hija hubo un acercamiento, una reciente entrevista que el extécnico concedió al tabloide The Sun parece haber causado cierto malestar en la Casa Real Británica. Unas declaraciones incendiarias de Markle en las que aseguraba que veía a su hija aterrorizada en su nueva posición y que no entendía por qué debía vestir como si se encontrara en una película de los años 50.

Desde la Casa Real han preferido guardar silencio al respecto, pero ello no ha evitado que Markle emprenda una cruzada para buscar algún tipo de reacción por parte de su hija. Ahora el norteamericano ha manifestado públicamente su intención de ir a Londres para ver a la exactriz, ya que su estado de salud se lo permite. “En un mes o dos volaré a Londres, me instalaré en un hotel y buscaré a mi hija. Quiero reunirme además con la Reina y que me traten como el padre Meghan, que es lo que soy”, ha dicho. Por su parte, Samantha se postula como posible concursante de uno de los reality shows más populares de la televisión británica. Que Meghan se prepare, le esperan unos meses llenos de tensión.