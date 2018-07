Thomas Markle vuelve a la carga. En los primeros meses de su hija, Meghan Markle, como duquesa de Sussex, el técnico de iluminación se ha convertido en su mayor problema. Sus continúas referencias públicas a la esposa del príncipe Harry se han cobrado un nuevo episodio. “Lo que veo ahora mismo en mi hija es que está aterrorizada. Lo veo en sus ojos, lo veo en su cara y lo veo en su sonrisa. Vi su sonrisa durante años, la conozco. No me gusta la sonrisa que estoy viendo ahora”, ha respondido en una entrevista al tabloide The Sun.

Su no aparición en la boda real de su hija fue uno de los culebrones a los que se tuvo que enfrentar la corona inglesa. Su paso a un lado… Fue un espejismo. “Meghan parece salida de una película antigua… ¿Por qué en 2018 va vestida como en los años treinta? ¿Por qué tiene que taparse las rodillas?”, se pregunta Thomas Markle, en una clara crítica al protocolo y tradición de la casa real británica. “Hay un alto precio que pagar por pertenecer a esa familia”, sentenció. Un nuevo episodio en el siempre polémico Thomas Markle, que dice extrañar el contacto con su hija: “El teléfono al que había estado llamando a Meghan ya no lo coge nadie y no tengo una dirección de ella”.

Pero no se queda ahí. El padre de Meghan Markle, cuya relación con su hija es prácticamente nula, criticó duramente el veto que, a su juicio, es sometido en las fotos de la familia real británica. “Podría ganar 100.000 dólares con ir a un programa de televisión. Si me mudo Londres y empiezo a vender tazas con la cara de mi hija, ¿me van a vetar?”, volvía a preguntarse. Thomas Markle apunta y dispara. Sólo falta por conocer cual será su próxima declaración para disgusto del Palacio de Buckingham.