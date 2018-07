Ha pasado apenas un año desde que la prestigiosa revista Point de Vue, considerada por muchos la Biblia en cuestiones relacionadas con el Gotha , incluyese al hijo mayor en su ránking de solteros más cotizados de la aristocracia europea. Sin embargo, parece que el nieto predilecto de don Juan Carlos no ha logrado mantener el ‘título’. Casi doce meses después, cuando el joven estrena década -cumple 20 años- la popularidad de Froilán en Europa ha caído en picado.

Un soltero de oro cotizado entre los royals

Pese a que en nuestro país sigue acaparando titulares, la mayor parte de las ocasiones por algunos comportamientos polémicos o por sus relaciones personales, lo cierto es que fuera de nuestras fronteras pocos saben quién es el nieto mayor de don Juan Carlos y doña Sofía. Si bien en la boda de los actuales Reyes el pequeño captó cierta atención por sus gamberradas, más allá de esto, los medios internacionales le han prestado poca atención. Apenas alguna que otra breve reseña sobre su estancia en un centro educativo en Virginia y el ya mencionado artículo de Point de Vue, que volvió a a colocarle en el centro del interés mediático.

Un reportaje en el que aunque se hacía mención a su carácter ‘rebelde’, también se resaltaban sus cualidades, suficientes como para estar en una lista en la que se incluían a nobles de la talla de Nicolás de Dinamarca, Joaquín de Bélgica, Constantino Alexios de Grecia, Jaime de Borbón Dos-Sicilias, Amelia Windsor, Mirko de Bulgaria o el hijo de Mette Marit, Marius Borg.

Destronado, olvidado y rebelde

Sin embargo, un año después, las tornas han cambiado. Pese a que cuando Point de Vue publicó el artículo Froilán ya mantenía una discreta relación con la joven Mar Torres, la prensa no se hizo eco de ella hasta casi mes y medio después. Fue en el verano cuando la pareja fue vista en público por primera vez, pero su historia no habría de prolongarse mucho. El hijo de la infanta Elena dejaba la ‘soltería’, pero eso a nivel europeo importaba poco.

[EN IMÁGENES: La metamorfosis de Froilán]

LOOK se ha puesto en contacto con varios periodistas especializados en Casas Reales para analizar el impacto que el artículo de Point de Vue tuvo sobre la consideración del nieto de don Juan Carlos y valorar la imagen que se tiene del joven allende nuestras fronteras. Una imagen que si bien no es negativa tampoco es positiva. Froilán es, para nuestro desconcierto, un casi completo desconocido. Así lo mantiene la experta en realeza Sarah Williams: “Creo que fuera de España no se habla de él, puede que sepa que existe”, asegura. Una afirmación con la que está de acuerdo la historiadora Marlene Koening, quien además recalca que aunque Froilán no forma parte de la realeza, solo interesa a aquellos que están especializados en estas cuestiones, quienes además, fuera de España es probable que solo sepan lo básico, que ha tenido algunos problemas de estudios, pero poco más.

En Francia, país en el que se publicó la lista que incluía al nieto preferido del Emérito entre los solteros de oro del panorama ‘royal’ actual, su imagen también ha cambiado. En los últimos meses, Froilán no es muy conocido en territorio galo. “Juan Carlos, Sofía, Felipe y Letizia son los miembros de la Familia Real a quienes se considera más en Francia, pero, aún así, no se habla mucho de ellos. Quizás un poco de la infanta Cristina e Iñaki tras el escándalo, pero como Elena es muy discreta, se conoce poco a sus hijos”, asegura una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato.

[Puedes leer: Hablamos con la concejala que tuvo el encontronazo con Froilán: “Me levantó la mano”]

Soltero de oro parece que no, pero royal rebelde es un título que le viene al dedo, al menos es la imagen que ha calado del nieto mayor de doña Sofía en Europa. Si hay algo que tienen en común todos los expertos con los que se ha puesto en contacto este digital es que t0dos ellos recuerdan las gamberradas de Froilán. “Acaparó titulares cuando se disparó accidentalmente en el pie y lo compararon con la tragedia de Juan Carlos y su hermano”, recuerda Brittani Barger, experta en realeza de Royal Central. “Entre eso y sus problemas escolares, la imagen que se tiene es de un joven irresponsable y rebelde”, remarca.

Aunque la reina doña Sofía cuenta con una fuerte vinculación con Alemania por sus raíces germanas, su nieto tampoco despierta mucho interés en el país gobernado por Angela Merkel. De hecho, solo se escribe de él en contadas ocasiones y siempre atendiendo a unos aspectos muy concretos, como suelen ser sus días rebeldes de adolescente y los escándalos en los que ha estado implicado. En territorio alemán parecen no ver con buenos ojos la afición del sobrino del Rey por la fiesta nacional. “Su gusto por las corridas -también por parte de su hermana y de la Infanta-despierta la furia de los defensores de los derechos de los animales”, declaran desde la redacción de la revista Gala. Sin embargo, lo que más les llama atención es la especial relación del joven con el Emérito: “Froilán guarda mucha cercanía y similitudes con su abuelo, el rey Juan Carlos y la pregunta es si se convertirá en un seductor -Playboy- como él”. Quizás ahora que estrena década siente las bases para volver a ser uno de los solteros más cotizados del Gotha o quién sabe si se alce con el triunfo sobre los demás. Tablas y ejemplo no le faltan.