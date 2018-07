Camilla Parker sopla las velas cumpliendo con su agenda

No todos los días se cumplen 71 años y aunque no sea una cifra redonda, la duquesa de Cornualles, Camilla Parker, ha querido restarle importancia a su aniversario y no ha alterado su agenda en un día tan especial. La segunda esposa del príncipe de Gales ha pasado el día de su onomástica cumpliendo con sus compromisos oficiales y ha visitado en compañía del hijo de la Reina el condado de Cornualles.

Haciendo gala de su habitual simpatía, Carlos y Camilla han disfrutado de una ajetreada mañana en las Islas Sorlingas, concretamente en St. Mary y St. Martin. Allí han sido recibidos por una multitud que ha querido felicitar a la Duquesa en el día de su cumpleaños y le han obsequiado con una tarta.

Por ahora no se ha confirmado si habrá algún tipo de celebración oficial con motivo del aniversario de la esposa del príncipe Carlos, aunque es poco probable ya que no se trata de una cifra redonda y la pareja aún tiene que finalizar su gira anual por el condado de Cornualles.

El pasado año, Camilla celebró sus 70 años con una típica ‘garden party’ al más puro estilo inglés en Clarence House, a la que asistieron algunas de las personalidades más relevantes de la sociedad británica, como Joanna Lumley o Maggie Smith.