Puntuales y con una apretada agenda. A las 16:00 y procedentes de Londres, los duques de Sussex aterrizaban en el aeropuerto de la ciudad de Dublín, donde han comenzado su primer viaje oficial de carácter internacional. Tras participar esta misma mañana en el servicio religioso con motivo del centenario de la Royal Air Force, donde han coincidido con el príncipe Guillermo, Kate Middleton y la reina Isabel, Harry y Meghan han puesto rumbo a la verde Irlanda para una visita de dos días.

Fiel a su estilo, con el pelo recogido en un sencillo moño, la exactriz ha vuelto a confiar a en un diseño de la firma Givenchy, muy similar al que ha lucido en la Abadía de Westminster. Se trata de un sencillo conjunto de corte lady en tono verde Irlanda con el que la Duquesa ha querido rendir homenaje al país anfitrión. La esposa del príncipe Harry ha completado su outfit con un bolso en tono camel de la firma escocesa Strathberry, cuyas piezas son elaboradas a mano en España.

WATCH: The Duke and Duchess of Sussex arrive in Dublin for their first official overseas visit. #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/AlKxicGA7b

— Emily Nash (@emynash) July 10, 2018