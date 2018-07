Queda menos de una semana para que el tercer hijo de los duques de Cambridge reciba las aguas bautismales y aunque para muchos este acto pueda suponer el regreso de Kate Middleton a la vida oficial, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Desde que la esposa del príncipe Guillermo diera a la luz al pequeño Louis, solo ha participado en actos de carácter familiar, como la boda de los duques de Sussex -apenas tres semanas después del nacimiento del niño- o el tradicional ‘Trooping the colour’ que conmemora el cumpleaños de la Reina. Pese a lo que se pueda pensar, todos estos eventos, en los que se incluye el propio bautizo de Louis, no son actos de carácter oficial, por lo que a ojos de la sociedad británica, Kate está de ‘baja por maternidad’. Una baja que en esta ocasión va a prolongarse hasta seis meses, una circunstancia excepcional si se tiene en cuenta sus anteriores embarazos. De hecho, en el caso del príncipe George se reincorporó al trabajo a las cinco semanas, y en el de Charlotte a los cuatro meses.

No es casualidad que esta vez la duquesa de Cambridge pueda disfrutar de un merecido descanso. La boda de Harry y Meghan ha dado un respiro a Kate y a Guillermo. Son los recién estrenados duques de Sussex quienes se encuentran ahora en el foco mediático y van a acaparar la mayor parte de los compromisos. Según apuntan varios expertos, Kate puede estar hasta seis meses de baja, tiempo en el que podrá dedicarse no solo al cuidado del príncipe Louis, sino también de sus dos hijos mayores. Sin embargo, ya tiene fecha de vuelta a la agenda oficial. Será en el mes de octubre, concretamente a finales, cuando la mujer de Guillermo retome su actividad al completo.

Una cita muy significativa

Si en sus anteriores embarazos la Duquesa volvió al trabajo con actividades de perfil medio esta vez va a regresar por la puerta grande. Pese a que aún no hay nada confirmado, todo apunta a que será los días 23 y 24 de octubre, coincidiendo con la visita de los reyes de Holanda al Reino Unido.

La reina Isabel ha invitado a Máxima y a Guillermo a Buckingham, donde ofrecerá una cena oficial a la que no asistirán ni el príncipe Harry ni Meghan Markle, que esos días se encontrarán en las Antípodas de viaje con motivo de los Invictus Games. Aunque no podremos disfrutar del duelo de estilo entre la recién estrenada duquesa de Sussex y la consorte neerlandesa, sí que veremos el de Kate y Máxima, que además tendrán que lucir tiara por el carácter de la velada. ¿Nos sorprenderá la esposa del príncipe Guillermo con una nueva pieza del joyero real? No olvidemos que la consorte holandesa cuenta con algunas de las alhajas más impresionantes de Europa.