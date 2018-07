Mette Marit de Noruega, fin de semana a la española

Escapada familiar al sur de España. Mette Marit de Noruega ha revolucionado la ciudad de Conil de la Frontera este fin de semana. La esposa del príncipe Haakon ha disfrutado de unos días de relax en la costa gaditana acompañada de su madre, Marit Tjessem y sus hermanos, Espen y Per Hoiby. Así lo confirma El Diario de Jerez, que ha publicado una imagen de la suegra de Harald y Sonia disfrutando de un almuerzo en el popular restaurante El Timón de Roche.

Tal como asegura el periódico, que ha podido hablar con el propietario del establecimiento, Mette Marit y su familia desgustaron un menú típicamente español: Pescado a la sal, gambas y langostinos, en un ambiente inmejorable, con vistas al mar. La Princesa no dudó en dejarse fotografiar con el personal del restaurante, quienes han colgado la imagen en su página de Facebook.

LOOK se ha puesto en contacto con la oficina de prensa de la Casa Real Noruega desde donde no han querido ni confirmar ni desmentir la escapada de la Princesa. Lo que sí han asegurado es que la esposa de Haakon no tiene ningún acto oficial previsto hasta el próximo mes de agosto, por lo tanto, tiene por delante un mes entero para disfrutar de su tiempo, en España, o donde guste.

No es la primera vez que la realeza noruega elige la costa española para sus días de asueto. La cuñada de la propia Mette Marit, Marta Luisa y su exmarido, Ari Behn son unos enamorados de nuestro país, que han visitado en varias ocasiones, tanto juntos como por separado. También otros royals como Victoria de Suecia, que prefiere la zona de Sotogrande, o Federico de Dinamarca, que es un asiduo de Canarias, donde disfruta del surf, uno de sus deportes preferidos, al igual que el propio Haakon.