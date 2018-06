No es grave pero el Reino Unido está en vilo. La Reina Isabel se ha ausentado del servicio religioso al que tenía previsto asistir con motivo de la celebración del Bicentenario del las Órdenes de San Miguel y San Jorge que se ha celebrado en la Catedral de San Pablo. Tal como ha confirmado el Palacio de Buckingham, Su Majestad ‘no se encontraba bien’ y ha preferido cancelar su presencia. En su lugar, ha sido el duque de Kent el encargado de representar a la Corona en el acto.

Aunque no se han dado más detalles de su estado, al parecer no reviste gravedad y no ha sido necesario que la visite el médico y trasladarla al hospital. De hecho, no se ha modificado su agenda de los próximos días y está previsto que se traslade el fin de semana a Windsor para descansar y recuperarse por completo.

Los últimos meses han sido un poco complicados para la Reina. Hace apenas unas semanas que se sometió a una cirugía para eliminar las cataratas, lo que le ha obligado a llevar gafas de sol. Aún así, se ha mantenido muy activa en lugar de guardar reposo. Quizás ahora haya llegado el momento de tomarse un descanso, algo difícil para una monarca para quien la Corona siempre ha estado por encima de todo.