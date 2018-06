Thomas Markle: “Si la Reina va a conocer a nuestro arrogante Presidente, ya no tiene excusas para no verme a mí”

Thomas Markle está indignado. El padre de la Duquesa de Sussex ha vuelto a sembrar la polémica respecto a su familia política. Como ya es habitual en el clan Markle, lo ha hecho a través de los medios, en unas declaraciones al portal TMZ. El suegro del príncipe Harry asegura que desde su entrevista al programa Good Morning Britain -en la que habló sin tapujos sobre las conversaciones que había mantenido con su yerno- , siente que la Familia Real le ha dado de lado.

Tan ofendido se siente que ha aprovechado la próxima visita de Donald Trump al Reino Unido para arremeter en contra de los Windsor: “Si la Reina está dispuesta a reunirse con nuestro arrogante e insensible Presidente, no tiene excusa para no conocerme a mí, no soy tan malo”, ha dicho.

Según Markle, los Windsor están molestos con él porque reveló cómo el príncipe Harry le había comentado que había que darle una oportunidad a Trump y que estaba abierto al Brexit. Y es que a la Familia Real no le está permitido manifestar opiniones políticas, independientemente del ámbito en el que se encuentren. Si fuera cierto que el nieto de la Reina le hubiese dicho tales cosas a su suegro estaría violando el protocolo a la par que Markle estaría traicionando su confianza, motivo suficiente para provocar el enfado de Harry y el consecuente disgusto de la monarca.

Desde Buckingham no se han pronunciado al respecto, pero la única realidad es que mes y medio después del enlace no se ha producido el encuentro entre Markle y Harry y no hay visos de que el padre de Meghan vaya a conoces, por ahora, a la reina Isabel.