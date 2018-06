Susan Sarandon pone en un ‘brete’ a la reina Isabel

Entre el desconcierto y la diversión . Así dejó Susan Sarandon a la reina Isabel y al duque de Edimburgo el pasado fin de semana durante un encuentro en el club de polo de Windsor. Ni corta ni perezosa, la veterana actriz se saltó todas las normas protocolarias para acercarse a Isabel II y a su marido y saludarles personalmente. En lugar de acudir al personal de la monarca, la intérprete recurrió directamente a la Reina, que se encontraba cómodamente sentada disfrutando de un torneo de polo.

Sarandon no solo no hizo la debida reverencia, sino que además no marcó las distancias y directamente extendió la mano hacia la Reina, que respondió con un leve ‘apretón de manos’ y sin levantarse de su silla -como no podía ser de otra manera. La madre de Carlos de Inglaterra miraba a la actriz con una sonrisa, aunque su expresión denotaba cierto desconcierto. Y es que si hay una cuestión arraigada en la corte británica esta es, sin duda, el protocolo y la Reina no le gusta que nadie se salte las normas. Ello no es óbice para que pueda entender el desconocimiento de las mismas por parte de ciertas personas y sepa reaccionar en cualquier circunstancia.

Con esta reacción, la monarca ha demostrado que es toda una profesional a la hora de enfrentarse a ‘imprevistos’, aunque no ha podido evitar la mirada ‘burlona’ de su marido, el duque de Edimburgo, quien hacía su reaparición tras más de un mes de ausencia.