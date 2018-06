Harry ‘se escapa’ sin Meghan

Sin Meghan y a uno de sus destinos preferidos. Ha pasado apenas un mes desde que contrajeran matrimonio y el príncipe Harry ya ha hecho su primera escapada ‘de Rodríguez’. El recién estrenado duque de Sussex se ha trasladado hasta Lesotho, donde ha participado en la inauguración del nuevo centro para niños y jóvenes en representación de su fundación Sentebale. Un viaje privado según ha manifestado el Palacio de Kensington en el que el Príncipe ha podido recordar algunos de los momentos más emotivos de su vida.

El hijo de Diana guarda una relación muy especial con el país desde que pasara bastante tiempo en la zona cuando decidió tomarse un año sabático. De hecho, ha regresado en numerosas ocasiones y ha establecido fuertes lazos con muchos de los niños y jóvenes que viven allí, algunos de los cuales incluso asistieron a su boda.

El duque de Sussex llegó a Lesotho el sábado y aunque desde Kensington han confirmado su visita, se ha tenido constancia de la misma por las imágenes que el Centro Infantil de Phelisanong ha compartido en su cuenta de Facebook. En ellas, se ve a Harry pletórico con los niños, jugando, riendo e incluso descubriendo una placa conmemorativa.

Aunque Meghan no le ha acompañado esta vez, el Príncipe no estaba solo. Con él ha ido su amigo y embajador de Sentebale, Adam Biwel. La fundación Sentebale fue creada en 2006, tras el regreso de Harry de su año sabático. Su nombre significa ‘no me olvides’ y tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes afectados por el VIH en el país. El Príncipe promovió esta iniciativa para continuar la labor de su madre, Diana de Gales, una de las pioneras en dar visibilidad a los enfermos de sida.