Estos días los zapatos de Meghan Markle han acaparado todos los titulares. La duquesa de Sussex siempre luce calzado más grande de lo que debería y no lo hace por capricho, sino por una razón de peso. Al llevar zapatos una o dos tallas superiores evita que se le hinchen los pies y así no le salen ampollas ni juanetes. No obstante, suele colocar un pañuelo o algodón en la parte delantera del zapato para impedir un traspiés y generar una instantánea incómoda. Pero Meghan no es la única que guarda un as ‘bajo la suela’, Kate Middleton también tiene sus trucos.

Como bien es sabido, el protocolo británico dicta que las damas de la realeza no deben llevar las piernas ‘al desnudo’, esto es, que las medias son obligatorias en todos los actos, al menos en público y en eventos oficiales (otra cosa es en celebraciones privadas). De esta manera, resulta impensable ver a la duquesa de Sussex o a la de Cambridge sin medias en un acto oficial.

Pero si ambas evitan llevar zapatos demasiado apretados e incluso de su talla para que no se les hagan ampollas, ¿cómo impiden los resbalones? Kate Middleton tiene la respuesta. La esposa del príncipe Guillermo recurre a unas medias especiales que tienen adhesivo en la planta, de manera que no sufre resbalón alguno. Se trata de medias al alcance de todos los bolsillos -5 libras cada par- y que están disponibles en varios tonos. Son de la firma John Lewis y seguro que Kate ya ha compartido con su cuñada su secreto.