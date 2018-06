Después de una etapa difícil por el independentismo, el rey Felipe volvió este viernes a Cataluña. Fue el Nou Estadi de Tarragona el escenario elegido para el encuentro esperado y polémico entre el rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Nadie esperaba que se produjera ya que hasta tan solo horas antes el catalán no había confirmado su presencia. Un momento complicado al que tuvo que enfrentarse el monarca en solitario, pues la reina Letizia no estaba convocada. Ella le esperaba en Zarzuela.

Mientras el Rey lucía un rostro muy serio, el president mostraba una gran sonrisa. Ambos coincidieron en el palco de la inauguración de los Juegos Mediterráneos, que este viernes daba el pistoletazo de salida, y escucharon su himno. Primero sonó el himno de Cataluña, Els Segadors, y después, el himno de España, La marcha real, con algunos silbidos de fondo.

Aunque Torras prefirió no recibir al Rey, sí le hizo entrega del libro del fotoperiodista Jordi Borrás ‘Días que durarán años‘, en el que se recoge lo que los independentistas interpretan como represión policial en la jornada del referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, este no será el único regreso a Cataluña. Será en los premios Princesa de Girona cuando sí se podrá ver a la reina Letizia junto al rey Felipe, aunque quizás no del modo que ellos esperaban. Ante la imposibilidad de celebrar el acto con el Rey en Girona, el acto se ha trasladado a Vilablareix, en un restaurante de los hermanos Roca.