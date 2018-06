Meghan Markle se deshace en halagos hacia el príncipe Harry

Sin dudarlo ni un instante Meghan Markle ha respondido. Muy pocos eran conocedores de cómo es la vida marital del príncipe Harry y Meghan Markle y la duquesa de Sussex ha querido sacarles de dudas. Ha sido en su debut junto a Isabel II en el condado inglés de Cheshire, cuando respondió a algunos de sus seguidores sobre el balance que hacía sobre sus primeras semanas de casada. “Está siendo maravilloso. Realmente lo estoy disfrutando mucho. Harry es el mejor marido de todos. Es tan dulce”, fueron las palabras de Meghan con las que se deshizo en halagos hacia su marido.

[El príncipe Harry vuelve a presentarse ante el altar]

Un día en el que se mostró muy cercana con los ciudadanos y así lo demostró en su actitud, pues una vecina que asistió al acto confesó las bonitas palabras que le dedicó. “Le comenté que en su boda estaba guapísima y que me había llamado mucho la atención la forma en la que ella y Harry se miraban ese día y me contestó ‘Gracias, significa mucho para los dos”, reveló en la revista Hello.

Y es que Meghan Markle ha aprobado con buena nota los actos públicos a los que ha asistido desde que contrajera matrimonio con el príncipe Harry, siendo uno de los últimos el viaje oficial que inició junto a la reina Isabel II en el Tren Real.