Brieva tiene un precio: Los gastos de Iñaki Urdangarin en prisión

A Iñaki Urdangarin le espera un largo periodo privado de libertad tras los muros de la cárcel de mujeres de Brieva, una pequeña pedanía de Ávila a 113 kilómetros de la capital. El marido de la infanta Cristina, condenado a 5 años y 10 meses por el caso Nóos, no podrá disfrutar de ningún permiso penitenciario hasta otoño de 2019, un año y medio que puede hacerse muy largo para alguien acostumbrado a vivir rodeado de privilegios.

La decisión de Urdangarin de ingresar en este centro penitenciario, tan distinto a las modernas y equipadas prisiones ‘tipo’ de la Comunidad de Madrid, puede deberse fundamentalmente a dos razones. La primera es la seguridad, ya que el excampeón olímpico va a estar separado en un pequeño módulo para hombres en el que él es el único interno. Este aislamiento voluntario también propicia la segunda motivación, la privacidad, dado que al no tener compañeros de celda, nadie podría narrar en el futuro cómo era la vida del yerno del rey tras las rejas.

Este año y medio de soledad, en el más amplio sentido de la palabra, es el precio que Iñaki Urdangarin está dispuesto a pagar para que su paso por la cárcel sea lo más discreto posible, pero no será el único. Y es que el marido de la infanta, al igual que el resto de presos en España, dispone de un límite de gasto semanal, 100 euros, para hacer su estancia en la cárcel algo más llevadera. No obstante, quizá la prisión de Brieva no sea el lugar más adecuado para ello.

Según informa Instituciones Penitenciarias, en la cárcel no tiene validez el dinero de curso legal. A los presos se les proporciona la alimentación, ropa y productos de higiene necesarios para el desarrollo de una ‘vida normal’, además de la atención médica que el reo pudiera necesitar. Los servicios de lavandería y peluquería, asociados a unos mínimos estándares de cuidados personales, también son gratuitos. Así, cubiertas las necesidades básicas, el centro penitenciario proporciona a los internos una tarjeta monedero en la que los familiares pueden ingresarles un máximo de 100 euros semanales para ‘sus gastos’. Estos fundamentalmente se adscriben a las compras en el economato de la cárcel y a las tarjetas telefónicas para comunicarse con el exterior.

Gastos ‘fijos’

Urdangarin dispone de 50 minutos semanales de llamadas que tiene que pagar de su ‘peculio’, es decir, de su asignación semanal. Si se tienen en cuenta las tarifas medias de teléfono en España, este tiempo de comunicación podría costarle entre 10 euros (por llamadas a un fijo nacional) y 23 euros semanales (para contactar, por ejemplo, con un móvil en Suiza, donde residen su mujer y sus hijos).

Otro de los gastos que podría tener Iñaki Urdangarin es el que supone disponer de una televisión en su celda, que ya cuenta con cocina propia y ‘salón comedor’. Esta concesión viene recogida entre los derechos de los reos y, según el digital Última Hora, vendría a costar a la familia del preso unos 200 euros, en un único pago, por un aparato de 20 pulgadas, que es lo permitido por Instituciones Penitenciarias. No obstante, el propio módulo que ocupa Urdangarin dispone de televisión en la zona común y, dado que es el único ‘inquilino’, no tendrá problemas a la hora de compartir el mando.

Para sus ‘caprichos’ personales está el economato, donde se pueden adquirir productos alimenticios comunes (refrescos, embutidos, conservas, snacks…), tabaco y productos de higiene personal, cuyos precios son similares a los de los establecimientos de venta local. Todo producto que solicite el reo y no esté disponible en el economato deberá ser aprobado por la administración de la prisión y deberá abonar su coste, siempre ajustándose al máximo semanal.

Matar el tiempo

De las pocas distracciones con las que el ex duque de Palma puede ocupar su tiempo son la lectura, ya que dispone de un servicio de biblioteca, y la información de prensa, que le llegará a través de la suscripción del centro a dos de las principales cabeceras nacionales, más un diario deportivo y un medio local, sin coste para el reo. No está permitido el acceso a medios de comunicación o información que requieran el uso de Internet.

Este digital se ha puesto en contacto con Acaip, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, para conocer cuáles podrían ser los gastos de Iñaki Urdangarin en la prisión de Brieva. En palabras de su responsable de prensa, el marido de la infanta va a disfrutar de un “privilegio cero” y considera que de los 100 euros semanales de los que dispone “le podrían sobrar 80”. El motivo es la propia elección de Urdangarin, ya que ha optado por una cárcel en la que tiene que estar aislado y no va a poder acceder a ningún curso, actividad recreativa ni de capacitación laboral, a no ser que sea “autodidacta”. “No imaginas lo que es estar en la cárcel y aislado aún peor”, afirma con rotundidad. En otras palabras, aunque se disponga del dinero, hay poco en lo que gastarlo.

Y es que la vida de Urdangarin en la cárcel podría haber sido bien diferente de haber optado por un centro más moderno y equipado en el que poder relacionarse y ocupar su tiempo con diversas actividades. Pero esta ha sido la decisión de Iñaki Urdangarin. El precio que, independientemente de la condena judicial, él mismo ha decidido pagar.