La Familia Real Británica está de enhorabuena y no solo por la reciente boda del príncipe Harry o el nacimiento del pequeño Louis de Cambridge. Un nuevo miembro acaba de incorporarse al ya de por sí vasto clan Windsor. Zara Phillips, hija de la princesa Ana, ha dado a luz a su segunda hija.

Ha sido la cuenta oficial de Twitter de la Casa Real quien ha anunciado la feliz noticia a través de un comunicado en el que ha relevado los datos de la recién nacida, una niña: “La señora de Michael Tindall ha dado a luz a una niña el 18 de junio en el Stroud Maternity Unit. El señor Tindall estuvo presente en el nacimiento. El bebé ha pesado cuatro kilos y doscientos gramos”

Announcement of the birth of Mr and Mrs Tindall’s second baby: https://t.co/Apt9GfSmJv

Mrs Michael Tindall was safely delivered of a baby girl on 18th June, at Stroud Maternity Unit. Mr Tindall was present at the birth. The weight of the baby was 9lbs 3oz.

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 19, 2018