“Mi pequeña hermana Inés no encontraba la felicidad y no podía curarse. Para mí, es un consuelo que haya encontrado un poco de paz”. Con la voz entrecortada y casi entre sollozos, estas han sido las primeras palabras de Máxima de Holanda apenas diez días después de perder a una de las prsonas más importantes de su vida, su hermana Inés. La Reina ha querido dar las gracias por los gestos de cariño que ha recibido en un momento tan complicado para ella y su familia. “Quiero aprovechar la ocasión para agradecer las innumerables cartas de pésame recibidas estos días. Han sido de mucha ayuda. También a los medios de comunicación por respetar el dolor de nuestra familia”, ha aseverado.

Queen Máxima spoke about the loss of her beloved, gifted little sister Inés Zorreguieta.

(with English subtitles) pic.twitter.com/OjLw6K5Jc6

— Rick Evers (@RickEversRoyal) June 19, 2018