Es uno de los duelos beauty y de estilo más esperados del año. Melania Trump y doña Letizia por fin se verán las caras en un encuentro que tendrá lugar el próximo día 19 en la Casa Blanca. Un ‘enfrentamiento’ que sin duda acaparará titulares y portadas en todo el mundo. Las dos suelen encontrarse en los ránkings de mujeres más bellas y elegantes del mundo y aunque pueda parecer que entre ellas no hay nada en común, nada más lejos de la realidad. Además de tener una edad similar y estar casadas con dos de los hombres más relevantes del panorama internacional, Melania y doña Letizia son mujeres ‘con los pies en la tierra’. Ambas tienen un pasado profesional a sus espaldas -Melania era una cotizada modelo y doña Letizia una periodista con éxito- al que tuvieron que renunciar por amor. Además, han sabido desafiar el paso del tiempo y en ellas cobra más sentido que nunca la expresión ‘ser como un buen vino’.

Si echamos la vista atrás, se puede observar cómo tanto la Reina como la Primera Dama no solo han cambiado de aspecto en los últimos años, sino que lo han mejorado de forma sustancial. Parece que han hecho un ‘pacto con el diablo’ y han conseguido que su belleza no se resienta según avanzan los años. Pero, ¿cuál es el secreto?

Aunque no hay confirmación oficial, no es ningún secreto que la esposa de Felipe VI se somete con regularidad a tratamientos de belleza para preservar la juventud de su piel. Estos tratamientos consisten en inyecciones de vitaminas, bótox y ácido hialurónico que eliminan las pequeñas arrugas y líneas de expresión y dotan de luminosidad a la piel. Además, la Reina cuida mucho su alimentación y practica deporte de manera regular. La única vez que Zarzuela reconoció que doña Letizia se había sometido a una intervención fue cuando se operó la nariz por unos presuntos problemas respiratorios que además aprovechó para corregir la forma de la misma.

En el caso de Melania, la Primera Dama, nunca ha reconocido hacerse ningún ‘arreglito’, por muy evidente que pueda parecer. De hecho, cuando su marido se encontraba en plena carrera por la presidencia, en una entrevista aseguró que nunca se había sometido a ningún tratamiento de este tipo y que su belleza era natural. Pese a esto, sus facciones perfectas no están muy acordes con las de una mujer de su edad. El tiempo parece haberse detenido en su rostro. Sus pómulos gozan de un volumen propio de una quinceañera, no tiene apenas arrugas y la forma de su nariz ha cambiado en los últimos años. No querrá decirlo, pero… las evidencias no mienten. Además, mientras que doña Letizia suele ‘jugar’ más que Melania con sus peinados y cortes de pelo, la Primera Dama apenas cambia de look en este sentido. A Melania le gusta su larga melena y lo único que hace es cambiar de color, del castaño oscuro al rubio californiano.

[Puedes leer: Melania Trump y doña Letizia, dos maneras de entender el look ‘Gatsby’]

Un encuentro diferente

Pese a que Melania y doña Letizia se han convertido en iconos de estilo y casi en símbolos de la ‘eterna juventud’ -cada una a su nivel-, lo cierto es que es posible que el encuentro entre ellas puede no resultar tan fluido como con Michelle Obama. Melania ha adoptado en la Casa Blanca un papel mucho más tradicional, a la vieja usanza, mientras que doña Letizia aboga por la modernización de la Institución. No es ningún secreto que la Reina es una mujer de su tiempo, convencida de la independencia femenina y que lucha por los derechos de las mujeres, mientras que la Primera Dama, sin dejar de hacerlo, ha adoptado un papel mucho menos activo que su predecesora. Sintiéndolo mucho, es poco probable que en esta ocasión veamos a Melania y a doña Letizia paseando por el huerto ecológico de la Casa Blanca, así que tendremos que conformarnos con el inevitable ‘duelo de estilo’. ¿Quién ganará?.