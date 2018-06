La surrealista respuesta del padre de Meghan Markle cuando Harry le pidió su mano

Fue uno de los grandes ausentes el día de la boda y su no asistencia generó multitud de titulares a escasos días del enlace real del año, el del príncipe Harry y Meghan Markle. Pero, por fin, el padre de la novia se ha sincerado en la que ha sido su primera entrevista concedida a un medio británico. Un mes después de la boda, Thomas Markle ha hablado para las cámaras de ‘Good Morning Britain’ y, entre sus confesiones, el padre de la duquesa de Sussex ha narrado la ‘surrealista’ respuesta que dio al príncipe Harry cuando este le pidió la mano de su hija e, incluso, se ha aventurado a desvelar algunas ideas políticas del nieto de la reina Isabel.

Según Thomas Markle, Meghan fue muy prudente a la hora de comunicarle quién era su novio. “Las primeras llamadas telefónicas fueron: ‘Papá, tengo un nuevo novio’. Y yo le dije: ‘Eso está muy bien’. La siguiente llamada fue: ‘Es británico’. Y le dije: ‘Eso está muy bien’. La tercera vez ya me dijo: ‘Es un príncipe’. Y después añadió: ‘Es Harry’. Y yo le contesté: Oh, Harry, está bien”, ha narrado el padre de la duquesa de Sussex. Pero también ha dado detalles de cómo fue la pedida de mano: “En realidad, Meghan me lo contó primero… Luego me llamaron y Harry me pidió su mano por teléfono. Yo le dije: ‘Eres un caballero. Prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija. Y por supuesto te doy mi permiso”.

El padre de Meghan Markle, encantado con el hombre al que ha elegido su hija para compartir su vida, también se ha atrevido en esta entrevista a dar ciertas pinceladas sobre las ideas políticas que, según él, tiene el príncipe Harry. Así, asegura que una vez le dijo a su yerno que no le gusta Donald Trump, a lo que Harry le contestó que le diera “una oportunidad”. Si esto fuera poco, Thomas Markle opinó que el hijo de Carlos de Inglaterra “está abierto al experimento” que supone el Brexit.

Apenado por quedarse al margen

Una de las cuestiones en la que más se ha explayado fue su sonada ausencia el día de la boda. Thomas Markle, de 73 años, tuvo que ser operado del corazón tras sufrir un infarto pocos días antes del enlace. Los médicos, por tanto, desaconsejaron su desplazamiento hasta el Reino Unido. “Estaban decepcionados. Meghan lloró, estoy seguro, y los dos dijeron ‘Cuídate, estamos preocupados por ti”, ha declarado un padre orgulloso que, tal y como ha reconocido, lloró al ver la ceremonia por televisión.

Sin embargo, no fue solo la salud lo que convirtió en polémica su ausencia en la boda. Y es que el padre de Meghan Markle acabó reconociendo haber pactado con un paparazzi un reportaje fotográfico previo al enlace de su hija. Así lo explicó el suegro del príncipe Harry: “Pensé que sería una buena forma de mejorar mi aspecto, pero obviamente todo se fue al infierno. Me siento mal. Ya me disculpé por ello”. A esto añade su decepción por haber perdido su ‘papel protagonista’ como padre de la novia: “Lo desafortunado para mí es que soy una nota a pie de página de uno de los grandes momentos de la historia en lugar de ser el padre que la acompañó al altar. Eso me entristece un poco”.