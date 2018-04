No es un príncipe, pero pasa por tal. Al menos para algunos medios británicos. A Marius Borg, el hijo mayor de Mette Marit, no le faltan ‘argumentos’ para ser considerado parte de la realeza, sin embargo, él prefiere mantenerse al margen. El joven se ha trasladado a Londres para iniciar una nueva trayectoria profesional alejada de los focos, pero esto no le ha servido para pasar desapercibido.

La decisión de Marius de trasladarse a la ciudad del Támesis obedece precisamente a su deseo de mantener su intimidad, algo que en Noruega le resultaba imposible. Aunque la revista ya ha retirado el artículo en el que se le citaba, lo cierto es que la directora, su propia jefa – al menos de momento – ha asegurado que no ve perjuicio alguno en el texto ya que Marius sigue siendo un personaje que suscita cierto interés mediático por ser hijo de quien es y el artículo en que aparecía su nombre se refería a un evento en el que él estaba presente, lo que justificaba perfectamente que se hiciera referencia a él, al menos desde el punto vista de la directora de la revista. Lo que está claro es que en ningún caso le corresponde el tratamiento de ‘Príncipe’ o de ‘Alteza Real’.