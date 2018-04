Han tardado más que nunca, pero por fin se ha desvelado la incógnita. Louis Arthur Charles, este ha sido el nombre que han escogido los duques de Cambridge para su tercer hijo, que llegó al mundo el pasado día 23 a las 11:01 en el hospital St. Mary de Londres.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018