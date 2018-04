Doña Letizia se reencuentra con ‘La Gaviota’

Es una de sus mayores ‘admiradoras’ y lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Angélica Rivera vuelve a verse con doña Letizia apenas cinco meses después de su último encuentro. La mexicana ha viajado hasta Madrid junto a su marido, el presidente Peña Nieto, en el marco de una gira de trabajo en la que han visitado también Alemania y los Países Bajos. Un viaje que tiene como objetivo fortalecer los vínculos de México con algunos de sus socios en el continente europeo. Esta ha sido la última parada de Peña Nieto y su esposa en su gira europea y probablemente su última visita a España como Jefe de Estado ya que no está previsto que se presente como candidato en las elecciones del próximo verano.

A las 13:55 se han abierto las puertas del Palacio de la Zarzuela. De la mano y compartiendo miradas cómplices, los Reyes han descendido las escaleras hasta el lugar desde donde han esperado la llegada del Presidente y la Primera Dama. Para esta ocasión tan especial, doña Letizia, ha saludado tímidamente a la prensa, ha estrenado look. Un primaveral abrigo en rosa estampado que ha combinado con salones a juego y clutch verde. Por su parte, la Primera Dama ha optado por un dos piezas en blanco y rojo, blusa fluida y falda midi.

La última vez que doña Letizia coincidió con la pareja presidencial fue en noviembre de 2017, durante su asistencia al Congreso Mundial contra el Cáncer que se celebró en la capital azteca. Fue entonces cuando se publicaron unas divertidas imágenes de la Reina bailando en una de las cenas al ritmo de la música del cantante Taboo, en una actitud más relajada de la que suele mostrar cuando se encuentra en España.

Una relación estrecha

La de los Reyes con los Peña Nieto es una relación que traspasa lo meramente diplomático y no solo porque doña Letizia sienta un especial cariño por el país azteca. Don Felipe, siendo aún príncipe de Asturias, estuvo en 2012 en la toma de posesión del mandatario y la buena sintonía entre ambas parejas en evidente en cada uno de los actos en los que han coincidido, tanto antes como después de la abdicación del rey don Juan Carlos.

La ‘Letizia mexicana’

No es ningún secreto que ‘La Gaviota’, como se conoce a Angélica Rivera por su papel en la telenovela ‘Destilando amor’, siente una profunda admiración por la Reina. Ha sido constantemente comparada con doña Letizia por inspirarse o incluso copiar los looks de la consorte española, algo que a la esposa de Felipe VI no parece importarle, sino que mantiene una muy buena relación con la exactriz.

De hecho, Angélica ha llegado a afirmar en varias ocasiones que la reina española es para ella un gran referente de estilo y que la tiene como modelo en el momento en el que tiene que decidir qué ponerse en cada ocasión. Un comportamiento que ya le ha valido el apodo de la ‘Letizia mexicana’, algo con lo que ella seguramente esté encantada.