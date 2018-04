Los duques de Cambridge han sido padres de nuevo. Kate Middleton dio a luz este lunes por la mañana a un varón que ha pesado 3,9 kg. Tal y como ha informado el palacio de Kensington, el príncipe Guillermo ha estado en todo momento presente en el parto.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

