El inesperado regalo que Harry podría hacerle a Meghan

Se la espera ‘coronada’ con una de las tiaras del Joyero Real, pero Meghan Markle podría dar la campanada el próximo 19 de mayo en su boda con el príncipe Harry. Como es tradición, la reina Isabel, o bien Camilla Parker ofrecerán a la prometida del príncipe Harry una serie de exclusivas piezas para que ella elija la que más le guste, sin embargo, según se rumorea, la norteamericana podría rechazar la más que generosa oferta de ambas damas Windsor. Las razones, aunque para algunos son evidentes, para la mayoría pueden resultar un poco controvertidas.

Según han apuntado varios medios, el Conde de Spencer se habría puesto en contacto con su sobrino para ofrecer a Meghan la mítica tiara Spencer, la misma que llevó Diana en su boda con Carlos de Inglaterra hace ya treinta años. Aunque la mayoría de los expertos coinciden en que sería extraño, y hasta un tanto violento, que Meghan optara por esta pieza, lo cierto es que si los rumores fueran ciertos, la joven no debería rechazar el ofrecimiento del Conde, por respeto y en honor a la que habría sido su suegra.

El protocolo no dicta ninguna norma específica sobre que la Reina tenga que regalarle una diadema a Meghan, como sí hizo con Sarah Ferguson o Sophie Rhys Jones. Es estos casos, al margen de que se trataba de nueras para Isabel II y no nietas políticas, la idea era que las tiaras quedaran como legado para las nuevas ramas familiares que sus hijos iban a formar con sus esposas. Algo que no ocurría con Diana, a quien dejó en préstamo la Lover’s Knot, a sabiendas que retornaría a la Corona por ser la madre del futuro heredero.

Al ser Harry el segundo hijo del príncipe Carlos se encuentra en una situación similar a la del príncipe Andrés. El joven formará una nueva rama familiar junto a Meghan, desvinculada de la línea sucesoria principal de la Corona, lo que es motivo suficiente para empezar a pensar en tener su propia colección de joyas. Pese a que no hay ningún indicativo que lo corrobore, la Reina o el propio Príncipe de Gales y su esposa podrían tener un detalle con los novios y regalarle a Meghan una tiara por su boda, para que se convierta en la diadema familiar. Una situación que ya se vio en el caso de Carlos Felipe y Sofía de Suecia.

El hijo menor de Diana de Gales, aunque aparentemente no mantiene una relación muy fluida con la familia de su madre, en sus escapadas de incógnito utiliza el nombre de Albert Spencer para pasar desapercibido. Una pista que ofrece una idea de cuál podría ser la intención del Príncipe de cara a su boda. Pese a que no sería muy oportuno que Meghan utilizase la tiara Spencer, hay una opción con la que podría sorprender.

No muchos saben que existe otra tiara Spencer. Se trata de la diadema de Lady Adelaide Spencer (Delia), que aunque no tiene la fama ni el valor de la diadema de Diana, sí que perteneció en su día a la familia de la Princesa. La ventaja de esta tiara es, además de su diseño sencillo y muy del gusto de Meghan, es que no tiene ninguna vinculación ni estigma porque ya no pertenece a los Spencer. Harry podría adquirirla y regalársela a Meghan como presente por su enlace y convertir la diadema en una joya familiar para las generaciones futuras.

Una reliquia de familia